Walutowy przełom? Dolar traci, euro zyskuje jak nigdy od lat

Kurs dolara amerykańskiego wyraźnie traci na wartości, a analitycy ING Banku przedstawili prognozy, które mogą zaskoczyć wielu inwestorów. Według ich przewidywań, para walutowa EUR/USD może w najbliższym czasie osiągnąć znacznie wyższe poziomy niż obecne. Kurs euro względem dolara przekroczył już granicę 1,15 dol., a eksperci ING nie wykluczają dalszego umocnienia – nawet w okolice 1,20–1,25 dol.

Co czeka dolara? Takich wyników nie było od dawna

Co więcej, w skrajnym scenariuszu, przy utrzymującym się spadku zaufania do amerykańskiej waluty, EUR/USD może wzrosnąć aż do poziomu 1,30 dol. Byłby to wynik nienotowany od 2014 roku. Analitycy ING wskazują, że kluczowym czynnikiem będzie dalsze osłabianie pozycji dolara na rynku globalnym oraz polityka rezerw walutowych, szczególnie w Azji.

Ich zdaniem strefa euro może zyskać na zmianach w strukturze rezerw walutowych, które coraz częściej są dywersyfikowane kosztem dolara. W 2024 roku euro już czerpało z tego trendu korzyści. Zdaniem ekspertów, dalsza wyprzedaż amerykańskich obligacji skarbowych może wpłynąć na pogłębienie osłabienia dolara, a to z kolei sprzyjałoby wzrostowi wartości euro.

Euro urośnie w siłę

Również Deutsche Bank zakłada, że do końca 2025 roku euro umocni się do poziomu 1,20 dolara, a do końca 2027 roku osiągnie 1,30 dol. Takie przewidywania wpisują się w szerszy obraz globalnych przesunięć finansowych i zmieniającego się podejścia inwestorów do ryzyka.

ING zwraca jednak uwagę, że choć euro może zyskać, Europa wciąż ma wiele do zrobienia, by zbudować zaufanie inwestorów na poziomie porównywalnym do USA. Konieczne będzie zwiększenie atrakcyjności europejskich rynków finansowych i udowodnienie ich stabilności w dłuższym okresie.

