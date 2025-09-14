Polska zbrojna w długi, krajobraz po ataku dronów i groźne terapie chatbotem. Nowy „Wprost”

„Nie tylko rating nam ciąży”. – Jeżeli chodzi o prawo i ekonomię, to polityków w ogóle nie należy słuchać. Bo oni z natury rzeczy kłamią i manipulują – mówi Elizie Olczyk Robert Gwiazdowski z Centrum im Adama Smitha.

„To nie są Gwiezdne Wojny”. – Żeby zabezpieczyć całą granicę, potrzebowalibyśmy 100 naszych systemów. Polskie państwo na takie rozwiązanie stać – tłumaczy w wywiadzie Szymona Krawca dr Radosław Piesiewicz ze spółki APS, specjalizującej się w detekcji i zwalczaniu dronów.

„Na kozetce u chatbota”. Sztuczna inteligencja opanowuje nasze życie, mózgi i… dusze. Chatboty przejmują rolę powiernika, psychoterapeuty, bez którego nie potrafimy żyć – pisze Andrzej Kwaśniewski.

„Drony a sprawa polska”. Wraz z rosyjskimi dronami nadleciała nadzieja na utrzymanie władzy przez obecną koalicję rządzącą. Być może to jest ten cud, na który liczy obóz władzy – analizuje Eliza Olczyk.

„Test na stres”. Mieszkańcy Czosnówki na Lubelszczyźnie, w której odnaleziono pierwszego z kilkunastu dronów, które wleciały do Polski, opowiadają Piotrowi Barejce o swoich obawach o przyszłość.

„Afera targowa”. Jak dotąd po kieleckich targach zbrojeniowych zarzuty usłyszeli tylko aktywiści, którzy „cieczą koloru czerwonego” oblali stoisko izraelskiej firmy. Grozi im nawet pięć lat więzienia. Sprawę opisuje Piotr Barejka.

„Zabawy z moralnością”. – „Szon Patrol” to realizacja fantazji o przemocy: „Dziewczyny będą przed nami uciekały, a my będziemy je zawstydzać i karać” – mówi Krystynie Romanowskiej dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka i pedagożka.

„Smród, brud i zielona energia”. Biogazownie to dla polityków zielona energia, dla inwestorów, często zagranicznych, intratny biznes, a dla okolicznych mieszkańców – głównie brud, smród, i hałas. Więcej w reportażu Piotra Barejki.

„Szkolne rewolucje”. Ekspertka Dorota Żuchowicz komentuje dla Magdaleny Frindt szereg zmian, które zgotował polskim uczniom i nauczycielom MEN, w tym burzę wokół nowego przedmiotu.

„O czym nie mówić Świadkom”. Tulia Topa, autorka książki „Jak rozbiłam szkło. Moje dorastanie wśród Świadków Jehowy”, ujawnia w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską szokującą prawdę: „Przemoc seksualna i fizyczna są tu na porządku dziennym”.

„35 zagranicznych inwestorów 35-lecia”. Do dziś wielu Polaków 1990 r. kojarzy z biedą, niepewnością, ale też szansą. Postanowili ją wykorzystać zagraniczni inwestorzy, którzy zostawili u nas swój pierwszy kapitał – pisze Szymon Krawiec.

„Polska to jednak kraj cudów”. – Rząd stanął w miejscu i wygląda na to, że nie bardzo wie, co robić, a za chwilę skończą się fundusze unijne – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską dr Henryka Bochniarz.

„Trzeba powiedzieć ludziom, jak jest”. – Mamy groźne otoczenie zewnętrzne, które powinno nas skłaniać do uważnego kontrolowania stanu budżetu, by nie przekroczyć granicy – radzi w wywiadzie Elizy Olczyk Ryszard Bugaj.

„Marzenie Trumpa powoli znika”. – Liczę, że rosyjska operacja dronowa przyspieszy zwrot w amerykańskiej polityce wobec Rosji – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej gen. Stanisław Koziej.

„Lekcje o demencji”. – Niech historia hollywoodzkiej gwiazdy będzie lekcją o demencji i wyzwaniach, z którymi mierzą się całe rodziny – apeluje w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Marta Lau, autorka książki „On nigdy taki nie był”.

„Wciąż zaczynam od nowa”. – Ojciec nauczył mnie tego, jakim ojcem nie być, a to wbrew pozorom też się liczy – mówi Sylwii Borowskiej aktor Łukasz Nowicki.

