Rząd wprowadza rewolucję na wsi. Właściciele domów będą zaskoczeni

Rząd pracuje nad ustawą, która ma jednoznacznie wzmocnić ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jak zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, projekt ma sprawić, że osoby osiedlające się na terenach wiejskich będą zobowiązane do akceptacji prowadzonej tam działalności rolniczej. Chodzi przede wszystkim o hałas, zapachy i inne uciążliwości związane z produkcją.

Zgoda w rządzie

Minister poinformował w radiu RMF FM, że w rządzie panuje zgoda co do przyjęcia ustawy, a jej uchwalenie planowane jest na pierwszą połowę 2026 roku. Prace nad projektem mają charakter międzyresortowy, ponieważ wymagają zmian m.in. w przepisach prawa cywilnego i karnego. Celem jest zabezpieczenie interesów osób, które od pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność rolniczą lub okołorolniczą.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, wieś pełni funkcję produkcyjną i nie jest jedynie miejscem zamieszkania. Oznacza to obecność dźwięków i zapachów typowych dla gospodarstw oraz przemysłu rolnego. Zdaniem ministra coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których nowi mieszkańcy – często przyjezdni z miast – próbują ograniczać działalność funkcjonujących gospodarstw, a nawet dążyć do ich zamknięcia.

Projektowana ustawa ma temu zapobiec i jasno określić, że decyzja o zamieszkaniu na wsi oznacza zgodę na jej rolniczy charakter. Minister zaznaczył, że ochrona ta jest jednym z kluczowych projektów obecnego rządu i ma zapewnić stabilność prowadzenia produkcji rolnej.

Umowa z Mercosur

W rozmowie poruszono także kwestie związane z umową handlową z krajami Mercosuru. Minister zapowiedział starania o rekompensaty dla rolników, którzy mogą ponieść straty w wyniku jej wdrożenia. Według zapowiedzi środki miałyby pochodzić z potencjalnych zysków innych branż korzystających na tej umowie. Jednocześnie trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie produkty, w tym jabłka, słodycze i alkohole, oraz o rozszerzeniu listy towarów objętych ochroną.

Umowa UE z krajami Mercosuru została zawarta mimo sprzeciwu części państw członkowskich, w tym Polski, oraz masowych protestów rolników. Obawy dotyczą napływu tańszych produktów rolnych, wytwarzanych przy niższych standardach niż obowiązujące w Unii Europejskiej.

