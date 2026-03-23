Tylu Polaków kupuje prezenty na Wielkanoc. To najczęściej wybieramy

Wielkanoc już za niespełna dwa tygodnie. Jak wynika z badania PayPo, w tym roku większość Polaków planuje umiarkowane wydatki na święta. Największa grupa (31 proc.) zamierza przeznaczyć na świąteczne zakupy od 251 do 500 zł. Co piąty badany (21 proc.) wyda od 10 do 250 zł, a 17 proc. od 501 do 750 zł. Zaledwie 3 proc. twierdzi, że wyda od 1001 do 1500 zł, a jedynie 2 proc. ponad 1500 zł. 16 proc. respondentów nie jest w stanie w tej chwili przewidzieć wysokości świątecznych wydatków.

Twórcy badania wskazują, że pomimo rosnących cen większość Polaków nie planuje zwiększać wydatków na Wielkanoc. 60 proc. badanych deklaruje, że ich budżet pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Większe wydatki przewiduje 18 proc. respondentów, a 22 proc. nie potrafiło się określić w tej kwestii.

W gronie tych, którzy planują wyższe wydatki wyraźnie dominuje jeden powód. Chodzi o rosnące ceny produktów (76 proc.). Pozostałe przyczyny mają zdecydowanie mniejsze znaczenie – 28 proc. badanych przygotowuje święta dla większej liczby osób. Nieco mniej, bo 26 proc. wskazuje na poprawę sytuacji finansowej.

Trzy czwarte Polaków deklaruje, że największą część swoich wydatków przeznaczy na zakupy spożywcze. Co dziesiąty badany twierdzi, że jego wydatki zdominują świąteczne prezenty.

Co. 4 Polak kupuje prezenty na Wielkanoc

Badanie PayPo pokazuje, że obdarowywanie się prezentami nie stanowi istotnego elementu Wielkanocy. Niespełna 60 proc. ankietowanych deklaruje, że nie planuje kupować upominków z tej okazji. Takie plany ma natomiast jedna czwarta badanych (24 proc.), a 17 proc. jest w tej kwestii niezdecydowanych.

Wśród osób planujących zakup prezentów wyraźnie dominują upominki dla dzieci (wskazało je 67 proc.). Twórcy badania podkreślają, że jest to wyraźny sygnał koncentracji na najmłodszych uczestnikach świąt. Co trzeci respondent kupuje prezenty dla żony/męża/partnera, a 30 proc. dla rodziców i dziadków. 26 proc. twierdzi, że nabywa upominki dla całej rodziny.

Charakter wielkanocnych prezentów pozostaje raczej symboliczny i dopasowany do okazji. Najczęściej wybierane są słodycze i czekoladki (63 proc.). Dużą popularnością cieszą się również zabawki i gry (48 proc.). W dalszej kolejności pojawiają się dekoracje świąteczne (29 proc.), kosmetyki (27 proc.), ubrania (23 proc.) oraz dodatki do domu (21 proc.).

Budżety przeznaczane na upominki pozostają umiarkowane. Najwięcej osób planuje wydać na nie od 101 do 200 zł (34 proc.) lub od 201 do 500 zł (31 proc.). Co dziesiąty ankietowany twierdzi, że przeznaczy na prezenty ponad 500 zł. 5 proc. badanych nie potrafi jeszcze określić budżetu na prezenty.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 10–13.03.2026 r. Próba ogólnopolska. Uwzględnieni w analizie: odpowiadający, N=500.

