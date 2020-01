Sasin: Rekompensaty za wzrost cen energii tylko dla osób w pierwszym progu podatkowym. Bogaci zapłacą normalnie

Rekompensaty za wzrost cen energii? Tak, ale nie dla wszystkich. Jacek Sasin, wicepremier i Minister Aktywów Państwowych, powiedział na antenie Radia Plus, że rząd planuje rekompensaty za wzrost cen energii wyłącznie dla osób w pierwszym progu podatkowym.

„Musimy dopracować sam techniczny mechanizm wypłat. W 2021 roku będzie trzeba złożyć wniosek co do tego nie ma wątpliwości, bo to będzie świadczenie wypłacane na wniosek. 100 proc. zwrotu tego, co zostało podniesione dla osób w pierwszym progu podatkowym, to jest jedyne kryterium. Do tych osób mniej zamożnych to jest kierowane. Zaplanowaliśmy w MAP, żeby to określenie bycia w pierwszym progu podatkowym nie generowało konieczności składania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, tylko odbywało się na oświadczenie. Elementarny element zaufania do obywateli państwo powinno posiadać”. - powiedział Jacek Sasin w Radiu Plus.

Niedozwolona pomoc publiczna

Minister Jacek Sasin doniósł się także do tego, czy Polacy odczują wzrost cen energii. Jego zdaniem, jest to nieuniknione. Rząd starał się pomagać w inny sposób, ale zostało to uznane przez Komisję Europejską za niezgodne z prawem.

„Tym skutkiem jest również gwałtowny wzrost cen w całej Europie. Nie jesteśmy na tyle zamożnym społeczeństwem, żeby Polacy nie odczuli tego wzrostu. W ubiegłym roku było inne rozwiązanie, mamy w tej chwili opinię KE, jest to traktowane jako niedozwolona pomoc publiczna i musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie” – dodał wicepremier.

Pierwszy próg podatkowy

Od początku 1 października 2019 roku nastąpiły zmiany w progach podatkowych, czyli skali podatku PIT. Nastąpiło to ze względu na wprowadzenie zerowej stawki PIT dla przedsiębiorców do 26. roku życia. Z tego powodu, pierwszy próg podatkowy, nie wynosi już 17 proc., tak jak miało to miejsce do tej pory, a 18 proc. W tym przedziale mieszczą się wszyscy, których roczny dochód nie przekracza 85528 zł. Osoby zarabiające więcej zmuszone są do płacenia podatku dochodowego w wysokości 32 proc. Należy jednak pamiętać, że przekroczenie progu nie oznacza konieczności płacenia wyższego podatku od całego rocznego dochodu. Wyższą stawką obciążone są wyłącznie dochody ponad 85528 zł.

