MAP: Prace nad programem dla górnictwa rozpoczną się za tydzień

– Za tydzień, w Warszawie rozpoczną się prace merytoryczne nad programem dla górnictwa – powiedział Małecki dziennikarzom.

Pracom zespołu będzie przewodniczył minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin.

Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami strony rządowej i związków zawodowych, zespół ds. reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego zainaugurował dziś prace w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w Katowicach.

Strony uczestniczące w pracach deklarują wypracowanie ekonomicznych i socjalnych rozwiązań do końca września br. PGG jest największą firmą w sektorze węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W 2019 r. wydobycie w kopalniach wyniosło ok. 29,5 mln ton.

– Zakładam racjonalność naszych partnerów społecznych polegającą na tym, że przez obronę część nierentownych kopalń nie można doprowadzić do upadku całego górnictwa – stwierdził wczoraj Jacek Sasin w Polsat News. – To jest niestety twarda konieczność wobec tego, co dzieje się wokół Polski, wokół polityki klimatycznej, wokół tego, że przechodzimy przyspieszony proces transformacji energetycznej wymuszony na nas przez instytucje europejskie – dodał.

