Spór wokół polityki energetycznej. Solidarna Polska nie poparła uchwały rządu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 2 lutego uchwałę w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”., przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Dokument opiera się m.in. na zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz sprawiedliwej transformacji. Z oświadczenia Solidarnej Polski wynika, że w rządzie nie było pełnej zgody co do przyjętej uchwały.

„W związku z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu informujemy, że ministrowie Solidarnej Polski nie poparli uchwały Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie »Polityki energetycznej Polski do 2040 r.»” - przekazało ugrupowanie Zbigniewa Ziobry na Twitterze.

Solidarna Polska nie popiera uchwały rządu. Jakie są powody?

W rozmowie z Wirtualną Polską jeden z przedstawicieli Solidarnej Polski ocenił, że „Polska bezkrytycznie realizuje wytyczne Komisji Europejskiej” . – Konsekwencją będzie wystrzelenie ceny ciepła i energii, na czym stracą Polacy – dodał.

Inny z informatorów portalu stwierdził z kolei, że nasz kraj może nie udźwignąć narzuconych kosztów transformacji energetycznej. – To wszystko pochodne szczytu UE, którym premier chwalił się w grudniu ubiegłego roku. My z jego konkluzjami konsekwentnie się nie zgadzamy – stwierdził.

Co zakłada uchwała w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r”. ?

Dokument zakłada m.in. co najmniej 23 proc. udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30 proc. w 2030 r. w stosunku do 1990 r., budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r. i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.

Wspomniana polityka energetyczna opiera się na trzech filarach. „Są to: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

