PGE planuje inwestycje o wartości 74 mld zł. Większość w zieloną energię

26 lutego 2021 roku rząd przedstawił projekt KPO i skierował go do konsultacji społecznych. Projekt dokumentu zawiera szereg inicjatyw inwestycyjnych, mających za zadanie wesprzeć odbudowę polskiej gospodarki po pandemii.

Gigantyczne inwestycje PGE

Grupa PGE zgłosiła do Krajowego Programu Odbudowy zainteresowanie finansowaniem 24 projektów o łącznej wartości ok. 74 mld zł. Wśród zaproponowanych inwestycji znalazły się dwa wielkoskalowe projekty morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej wartości 35 mld zł.

– Liczymy na wsparcie tych projektów, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kosztów transformacji energetycznej w Polsce. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki i szansę dla krajowych przedsiębiorstw na udział w jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pozostałe 22 projekty o wartości 39 mld zł, które PGE chce finansować z KPO to inwestycje w ciepłownictwo (w tym zamiana paliwa z węgla na niskoemisyjne paliwo gazowe), w wytwarzanie energii elektrycznej (w tym z odnawialnych źródeł energii) oraz nowoczesną infrastrukturę dystrybucyjną.

Kwota dofinansowania jeszcze nieznana

„Ponieważ prace nad ostatecznym kształtem KPO nie są zakończone, a szczegóły dotyczące formy oraz wysokości wsparcia nie są jeszcze znane, na tym etapie nie jest jeszcze możliwe oszacowanie, o jaką ostateczną kwotę dofinansowania PGE będzie aplikować” – czytamy w komunikacie PGE.

Przypomnijmy, że warunkiem skorzystania ze środków z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility) jest przygotowanie przez dane państwo członkowskie Krajowego Planu Odbudowy. W KPO muszą zostać przedstawione reformy i inwestycje oraz działania niezbędne do ich wdrożenia. Dokument powinien także wskazywać cele i kamienie milowe do osiągnięcia dla planowanych reform i inwestycji. KPO powinien zostać złożony do Komisji Europejskiej jako jeden zintegrowany dokument w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

