Tauron chce wydzielić aktywa węglowe. Rozpoczął proces przejęcia udziałów

W spółce Nowe Jaworzno, do której należy nowy blok węglowy o mocy 910 MW w Jaworznie, ponad 14 proc. akcji ma Polski Fundusz Rozwoju. Tauron chce odkupić wszystkie te udziały i wyjaśnia, że zainicjowanie negocjacji jest spowodowane rządowymi planami wydzielenia aktywów węglowych i powstania NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) została powołana dla budowy i eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Tauron podkreśla, że zawarcie potencjalnej transakcji uzależnione jest od pozytywnego wyniku negocjacji.

Z projektu umowy społecznej rządu z sektorem energetycznym, do którego dotarł w poniedziałek BiznesAlert.pl, przeniesienie aktywów węglowych NABE ma się odbyć za odszkodowaniem oraz rekompensatą nakładów na remonty i modernizację przekazanego majątku.

Blok w Jaworznie

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno oddano do użytku w połowie listopada 2020 r. To najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce, dysponująca 15-letnim kontraktem mocowym bardzo pozytywnie wpływającym na jego ekonomikę.

Technologie i instalacje ochrony środowiska zastosowane w jednostce wytwórczej spełniają wszystkie obowiązujące normy. Sprawność bloku jest znacznie wyższa nie z blokach 120 MW wycofywanych z eksploatacji. Emisje SO 2 i NO x są mniejsze o ponad 80 proc., a emisje CO 2 mniejsze o ponad 30 proc. Maksymalna roczna produkcja energii elektrycznej to 6,5 TWh. Jej wytworzenie wymaga zużycia 2,5 mln ton węgla - informuje serwis Inżynieria.com.

