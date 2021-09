Spór o Turów. Müller: Polska położyła na stole konkretne propozycje. 40-50 mln euro na inwestycje środowiskowe

Czternasta tura rozmów w sprawie kopalni Turów ponownie nie przyniosła rezultatów. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na antenie Polsat News, że kolejna próba osiągnięcia porozumienia zostanie podjęta w środę 29 września. – Jutro mamy kontynuację rozmów dot. Turowa. Liczę na to, że mimo kampanii wyborczej w Czechach, do takiego porozumienia dojdzie – powiedział rzecznik rządu.

Czesi blokują porozumienie

Jak zaznaczył Piotr Müller Polska przygotowała i przedstawiła konkretne rozwiązania i swoją propozycję ugody. Jego zdaniem obecnie osiągnięcie porozumienia blokują Czesi, u których na ostatniej prostej jest kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi.

– Z naszej strony na stole leży konkretna oferta. Ze strony czeskiej stoją jednak interesy polityczne podczas kampanii wyborczej – przyznał i zdradził część założeń, które proponują członkowie polskiego zespołu negocjacyjnego. – My proponujemy przekazanie 40-50 mln euro, które mają zostać przekazane na inwestycje środowiskowe po stronie czeskiej – dodał rzecznik rządu. Podkreślił także, że umowa, która zostanie podpisana, musi być sformułowana na tyle precyzyjnie, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji do tej, z którą mierzymy się obecnie.

Czytaj też:

Kurtyka: Wyłączenie Turowa to sytuacja niewyobrażalna