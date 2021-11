Morawiecki o Nord Stream 2: Gdzie pan był, panie Donaldzie?

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do deklaracji odejścia od węgla na COP26, a także do manipulacji cenowych związanych z Nord Stream 2. Zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany o plany Polski na odejście od wykorzystania węgla kamiennego w energetyce. To odniesienie do szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow. – Tak, jak w umowie społecznej podpisanej z górnikami, zadeklarowaliśmy, że do końca lat 40. chcemy odejść od węgla. Takie stanowisko potwierdziliśmy na szczycie klimatycznym w Glasgow – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki zwraca się do Donalda Tuska Premier przyznał także, że rząd może teraz wypominać, że ostrzeżenia, które wystosowywał w sprawie gazociągu Nord Stream 2, okazały się prawdziwe. Szef rządu zwrócił się także bezpośrednio do Donalda Tuska, któremu zarzucił bezczynność w blokowaniu inwestycji. – Mamy przykrą satysfakcję związaną z Nord Stream 2. Ostrzegaliśmy, że może się on stać elementem szantażu energetycznego. Niestety tak się stało. Dzieje się to przy współpracy Niemiec. Chciałbym zapytać, gdzie był Donald Tusk, jako członek Partii Ludowej wraz z panią Angelą Merkel nie mógł zatrzymać budowy gazociągu? – powiedział premier. – Gdzie pan był, panie Donaldzie? Czemu nie zablokował pan tego niebezpiecznego projektu dla Polski i całej Unii Europejskiej – zwrócił się bezpośrednio do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Czytaj też:

