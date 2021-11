Awaria w elektrowni atomowej w Hiszpanii. Zginęła jedna osoba

Jak donosi agencja Reutera, jedna osoba zmarła, a trzy zostały zabrane do szpitala po tym, jak w elektrowni atomowej w Asco (Katalonia, północno-wschodnia część Hiszpanii) doszło do awarii, w wyniku której uwolnił się dwutlenek węgla. Osoby, które wymagały hospitalizacji, doznały obrażeń w wyniku wdychania CO2 – miały niewydolność oddechową.

Lokalna straż pożarna przekazała, że awarię systemu przeciwpożarowego z 24 listopada wywołał wyciek gazu. „Spowodowany wyciek nie wiązał się z żadnym materiałem radioaktywnym” – poinformowano. Zapewniono również, że nie odnotowano żadnego wzrostu radioaktywności.

Zmarła osoba to 46-letni strażak, zatrudniony przez elektrownię. Trwa badanie dokładnych przyczyn awarii instalacji gazowej.

Awaria w elektrowni atomowej w Hiszpanii. Siłownia w Asco zasila Katalonię

Położona niedaleko miejscowości Asco (prowincja Tarragona) elektrownia atomowa, w której doszło do awarii, składa się z dwóch bloków oddanych do użytku w 1984 i 1986 roku. Reaktory miały licencję na pracę do 2021 roku, ale w październiku br. ją przedłużono – blok Asco I będzie pracował do 1 października 2030 roku, a Asco II – do 1 października 2031.

Według szacunków z 2020 roku dwa bloki odpowiadały za 35 proc. zapotrzebowania Katalonii na prąd.

