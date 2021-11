Czechy mają nowego premiera. Rozmowy w sprawie Turowa mogą być wznowione

Prezydent Czech Milosz Zeman mianował w niedzielę Petra Fialę na stanowisko premiera rządu. Zastąpi ustępującego premiera Andreja Babisza, który kieruje rządem od momentu wyborów do chwili mianowania nowego rządu. Oznacza to, że w tej chwili Czechy mają dwóch premierów.

Przerwanie rozmów w sprawie Turowa

Ostatnia oferta Polski w sprawie sporu o Turów została odrzucona przez Czechów w połowie listopada. Polska strona była zdania, że z kontynuacją należy poczekać do zakończenia formowania nowego rządu w Czechach. To jednak powodowało naliczanie kary zasądzonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wysokości pół miliona euro dziennie. O ukaranie Polski wystąpiła strona czeska w lutym br. Skarga dotyczyła rozbudowy kopalni w Turowie, która zdaniem strony czeskiej zagrażała dostępowi do wody okolicznym mieszkańcom.

Rozmowy z Czechami znów możliwe

Rozmów z Czechami Polska nie może wznowić natychmiast. Mianowanie Fiali na premiera to dopiero pierwszy element budowania nowego rządu. Fiala będzie kierować koalicją pięciu partii, które mają 108 członków w 200-osobowej Izbie Poselskiej. Nowy premier zapowiedział, że planuje porozmawiać ze wszystkimi kandydatami na ministrów. Zdaniem prezydenta rozmowy te powinny się zakończyć 13 grudnia br. Dopiero wtedy Polska i Czechy będą mogły wrócić do rozmów na temat Turowa.

