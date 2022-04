Ursula von der Leyen: Rosja po raz kolejny wykorzystuje gaz jako narzędzie szantażu

We wtorek Rosja ogłosiła, że w związku z tym, że Polska, Litwa i Bułgaria nie zastosowały się do wezwania do płacenia za gaz w rublach, w ciągu kilkunastu godzin odetnie dostawy. Tak też się stało – o godzinie 8 polskiego czasu zakręcony został kurek i przestałą do nas płynąć ropa, którą otrzymywaliśmy w ramach kontraktu jamalskiego.

Gaz przestał płynąć do Polski w środę rano

Czy to, że konsekwencjami zostały objęte trzy państwa, oznacza, że pozostali odbiory zgodzili się na rosyjskie żądania i płacą za gaz w rublach? Niekoniecznie. Rosja może stosować podwójne standardy i tolerować płatności w euro i dolarach od Niemiec czy Słowacji, odbiorcy mogli też umówić się z Gazpromem na inne warunki, o których nie wiemy. Wreszcie, odcinając gaz trzem odbiorcom, Moskwa może testować reakcje państw europejskich na tę decyzję.

Ursula von der Leyen powiedziała, że ogłoszenie przez Gazprom jednostronnego wstrzymania dostaw gazu do kilku odbiorców jest kolejną próbą wykorzystania przez Rosję gazu jako instrumentu szantażu, co jest niedopuszczalne i nieuzasadnione oraz po raz kolejny dowodzi, że Rosja nie jest rzetelnym dostawcą gazu.

– Jesteśmy przygotowani na ten scenariusz. Jesteśmy w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi – powiedziała von der Leyen. – Państwa członkowskie wprowadziły plany awaryjne na taki właśnie scenariusz, a my współpracowaliśmy z nimi w koordynacji i solidarności.

W Brukseli odbywa się dziś spotkanie grupy koordynacyjnej ds. gazu. Weźmie w nim udział również polska minister klimatu Anna Moskwa. Tematem spotkania będzie m.in. reakcja UE na działanie Rosji.

