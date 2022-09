Nie żyje Ravil Maganov, prezes Łukoil. Miał wyskoczyć ze szpitalnego okna

„Z okna Centralnego Szpitala Klinicznego przy ulicy Marszałka Tymoszenko wypadł mężczyzna i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń” – informuje agencja TASS, powołując się na swojego rozmówcę. Do zdarzenia doszło ok. godziny 7 lokalnego czasu.

„Na miejscu pracują organy śledcze i ustalają przyczyny incydentu” – podała z kolei agencja RIA Novosti. Jakiś czas temu u Maganova zdiagnozowano ciężką chorobę sercowo-naczyniową. Kommersnt.ru spekuluje, że Maganov mógł popełnić samobójstwo.

Seria tajemniczych zgonów dyrektorów z sektora gazowego i naftowego

To kolejna tajemnicza śmierć wysoko postawionej osoby z branży surowców energetycznych. Tylko w trzech pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie zginęło siedmiu rosyjskich oligarchów, niektórzy z nich wraz z rodzinami. Oficjalnie przyczyną śmierci były samobójstwa, rozszerzone samobójstwa, w jednym przypadku tragiczny wypadek.

25 lutego w Sankt Petersburgu 25 lutego znaleziono powieszone ciało Aleksandra Tjuljakowa. Były menedżer Gazpromu miał się powiesić. Kilka dni później, 28 lutego potentat gazowy i naftowy ukraińskiego pochodzenia, Michaił Watford, został znaleziony powieszony w garażu swojej posiadłości w Surrey w Wielkiej Brytanii. Gazeta „The Sun” rozmawiała jego znajomego. Mężczyzna twierdził, że żyjący w bajkowej rezydencji z piękną żoną i trójką dzieci 66-latek miał po co żyć. Trudno było mu uwierzyć w jego samobójstwo.

24 marca w mieszkaniu w Niżnym Nowogrodzie znaleziono ciało innego rosyjskiego biznesmena, Wasilija Mielnikowa, właściciela koncernu Medstom, oraz jego rodziny. Wkrótce policjanci w różnych miejscach na świecie dokonali bardzo podobnych odkryć.

19 kwietnia, hiszpański kurort Lloret de Mar. Fiodor, syn Siergieja Protosenii zadzwonił na policję w tym mieście. Od wielu godzin nie mógł dodzwonić się do matki we Francji (rodzina mieszkała w tym kraju na stałe). Ciała małżeństwa i ich córki policja znalazła w hiszpańskiej willi. Protosenia zajmował wysokie stanowisko w Novatek, największym rosyjskim niezależnym producencie gazu ziemnego. Na ciałach kobiet były rany kłute. Śledczy analizowali, czy doszło do rozszerzonego samobójstwa. – Mój ojciec nie jest mordercą – powiedział brytyjskim mediom syn oligarchy.

Łukoil, drugi największy rosyjski gracz na rynku ropy

Łukoil PJSC to drugie pod względem wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe. Wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Swoje stacje paliw posiada w 11 państwach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Do koncernu należy linia lotnicza Łukoil-Awia.

ŁUKOIL prowadzi rafinerie i stacje benzynowe w Rosji i Stanach Zjednoczonych. Spółka transportuje ropę rurociągami, a produkty ropopochodne flotą statków.

Maganov od czerwca 2020 r. był przewodniczym rady dyrektorów spółki.

