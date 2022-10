Suwerenność energetyczna – wyzwania, szanse, bariery

Media straszą nas blackoutem. Praktycznie codziennie czyta się kolejne teksty o tym, że zimą może zabraknąć nam gazu, prądu, ogrzewania i ciepłej wody w kranie. Sytuacja w Ukrainie rzuciła nowe światło na nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Ale może nie będzie tak źle? Kilka tygodni temu ruszył Baltic Pipe, którym zaczęliśmy ściągać gaz z norweskich złóż. Inwestycja zwiększająca nasze bezpieczeństwo, na którą Polska czekała kilkadziesiąt lat. Firmy energetyczne wchodzą w inwestycje w obszar wytwórczy. Powstają nowe moce z odnawialnych źródeł. Nauczyliśmy się maksymalizować efektywność z tych surowców, które już mamy. Zarówno suwerenność, jak i transformacja energetyczna będą dla nas wyzwaniem. Ale ostatnie miesiące pokazały, że życie bez rosyjskich paliw jest możliwe.

Z drugiej strony mamy Unię Europejską i ambitne plany osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Węgiel, który jeszcze rok temu był złem wcielonym, dzisiaj wraca do łask w wielu krajach Unii. Ci, którzy jeszcze niedawno żegnali się z atomem, dzisiaj przedłużają działanie elektrowni jądrowych. Europa stanęła na głowie. Czy to znak, że transformację energetyczną i bezemisyjność powinniśmy wymyślić na nowo? Czy to szansa dla Polski, której głos o tym, że Europa solidarna energetycznie nie jest, dopiero teraz został usłyszany?

Między innymi na takie tematy porozmawiamy podczas debaty tygodnika „Wprost” pt. „Suwerenność energetyczna i transformacja sektora w Polsce – wyzwania, szanse, bariery”, w której wezmą udział przedstawiciele największych koncernów energetycznych w kraju.

Tematyka debaty

Uczestników spotkania zapytamy o to, w jaki sposób zapewniają sobie bezpieczne dostawy i zapas surowców do produkcji energii. Problemy z produkcją i dostawami węgla zmuszają do poszukiwania racjonalizatorskich pomysłów. Jednym z nich jest technologia odzyskiwania węgla z hałd. Na czym ona polega i jakie daje szanse? Jakie jeszcze inne technologie wykorzystują rodzime koncerny energetyczne, żeby węgla pozyskiwać więcej albo był on lepszej jakości?

Od końca węgla nie ma odwrotu, ale co po węglu? Paliwem przejściowym polskiej transformacji ma być gaz. Jak wygląda proces transformacji elektrowni węglowych w te gazowe? I najważniejsze pytanie: czy w kontekście obecnego kryzysu energetycznego na gaz warto dalej w ogóle stawiać?

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ale to nadal wieloetapowy, gigantyczny, a przede wszystkim długofalowy projekt. Szybciej od dużego atomu może przyjść nam ten mały, czyli inwestycja w reaktory modułowe. Co Polska robi w tym kierunku i kiedy pierwszy reaktor mógłby w Polsce stanąć?

No i najważniejsze pytanie. Co dzisiaj jest największą barierą w osiągnięciu suwerenności energetycznej przez Polskę? Jakich inwestycji, jakich zmian w prawie, jakiej pomocy nam brakuje, żeby ją osiągnąć?

Debata „Suwerenność energetyczna i transformacja sektora w Polsce – wyzwania, szanse, bariery” odbędzie się 24 października o godzinie 11 w warszawskim hotelu Westin.