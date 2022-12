PKN Orlen inwestuje w technologie wodorowe

Koncern inwestuje w technologie wodorowe – dbając nie tylko o kształcenie przyszłych specjalistów, ale również zaopatrzenie w paliwo klientów indywidualnych czy komunikacji publicznej.

Wodór to źródło energii pozyskiwanej z zasobów odnawialnych. Pozwala na stosunkowo długi okres przechowywania paliwa oraz szybką reakcję związaną z potrzebami systemu elektroenergetycznego. Specjaliści wypowiadają się o nim w samych superlatywach: – W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to, co wyrzucimy do kosza, napędzi transport publiczny albo nasz prywatny samochód – tłumaczy Ryszard Książek, ekspert Zespołu Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych PKN Orlen. Jak to działa w praktyce?

To, co nieużyteczne, staje się paliwem

Warto zauważyć, że jako mieszkańcy Polski produkujemy ok. 13 mln ton odpadów rocznie. Daje to wielki potencjał do zagospodarowania. Bo to, co pozornie nieużyteczne, pozwala wyprodukować paliwo przyszłości. – Wodór jest najczęściej występującym pierwiastkiem chemicznym we Wszechświecie, ale aby nadawał się do wykorzystania jako paliwo, musi być odpowiednio przetworzony w procesie do którego potrzebna jest energia – mówi Książek. – Można ją pozyskać z wiatru, słońca czy… z biomasy, a więc odpadów z gospodarstw domowych – podkreśla.

Projekt „Hydrogen Eagle”, jedna z technologii zagospodarowania odpadów do produkcji wodoru wykorzystywana przez Orlen, pozwoli na zbudowanie w Polsce kompleksowej infrastruktury do produkcji nisko- i zeroemisyjnego wodoru. O tym, jak ważna jest to inicjatywa świadczy fakt, że wpisuje się w międzynarodowy plan budowy wodorowych korytarzy transportowych Północ-Południe oraz Wschód-Zachód.

– Chcemy być liderem transformacji na rynku Europy Środkowej, wytwarzając i dostarczając zero i niskoemisyjny wodór jako paliwo alternatywne dla sektora transportu. Naszą ambicją jest wdrażanie rozwiązań opartych na zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologiach – deklaruje Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

– Zdecydowane wejście na rynek wodoru i umacnianie pozycji lidera przez PKN ORLEN jest efektem naszej wizji transformacji energetycznej, którą od kilku lat konsekwentnie realizujemy. Tylko silny, duży koncern ma potencjał do tego, żeby jednocześnie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju i wdrażać najnowocześniejsze technologie na poziomie europejskim – podkreśla menadżer.

Kolejne lata pod znakiem stacji tankowania wodoru

Od końca października wiadomo, że koncern wybuduje trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach. Ta pierwsza zacznie działać z początkiem 2025 r., zaś kierowcy z Wielkopolski oraz województwa śląskiego będą mogli zaopatrzyć się w paliwo przyszłości już od drugiej połowy przyszłego roku. Kolejne, ogólnodostępne stacje tankowania wodoru pojawią się w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile.

Zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen do 2030 r., w Europie Centralnej powstanie 100 stacji przystosowanych dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego. W Polsce takich obiektów ma być ok. 57, w Czechach 28, zaś na Słowacji 26. W tym czasie, na inwestycje w wodór, koncern przeznaczy ok. 7,4 mld zł. Nie bez powodu.

– Wdrożenie nowoczesnej technologii wodorowej bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w miastach, ponieważ pojazdy napędzane tym paliwem emitują wyłącznie parę wodną – zachwala Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. Operacyjnych. – Wpłynie także na obniżenie poziomu hałasu, zwiększając komfort podróżowania. Wodór ma wiele atutów, dlatego będziemy rozwijać tę technologię podejmując współpracę z kolejnymi partnerami – deklaruje.

Akademia H2 – inwestycja w wiedzę

O tym, że ścisłe kierownictwo koncernu nie rzuca słów na wiatr świadczą nie tylko planowane nakłady finansowe, ale też inwestycje w kapitał ludzki. W marcu 2023 r. rusza pierwsza w Polsce Akademia Wodorowa dla studentów. Cel? Edukacja inżynierów realizujących zadania związane z rozwojem oraz zarządzaniem całym łańcuchem wartości technologii wodorowych.

Akademia H2 to program skierowany do studentów trzeciego, czwartego i piątego roku oraz absolwentów. Uczestnicy poznają działania instalacji produkcyjnych funkcjonujące w różnych gałęziach przemysłu, zarówno te związane z produkcją wodoru odnawialnego, jak i niskoemisyjnego oraz rozwiązania wynikające z wykorzystania wodoru w transporcie kołowym.

Akademia Wodorowa jest inicjatywą powstałą w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Organizatorem jest PKN Orlen, ale partnerzy należą m.in. do przemysłu motoryzacyjnego. Chodzi o Toyotę czy PESA Bydgoszcz. W projekt zaangażowały się również Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska i Centrum Badawcze PAN – KEZO. Zajęcia będą odbywać się od marca do czerwca 2023 r. i weźmie w nich udział 30 osób. Szczegóły można znaleźć na stronie www.akademiah2.pl.