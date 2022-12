Niełatwe święta, naćpany świat i sens życia według Putina. Nowy „Wprost”

„Nauczono nas, że to my mamy najgorzej”. Boże Narodzenie to doskonały moment na to, żebyśmy przestali się nad sobą użalać z powodu inflacji, PiS i innych plag, jakie nas rzekomo nękają. Tak naprawdę żyjemy sobie jak pączki w maśle w porównaniu z tym, czego doświadczają wszyscy dookoła – pisze Jakub Mielnik.

„To będą trudne święta”. Zamiast odgłosów głośnych kroków stawianych w wojskowych butach, pozostał widok wiszącego bezwładnie munduru. W czasie świąt w życiu wielu Ukraińców będzie wybrzmiewała cisza. Cisza, której namacalnym śladem będzie puste miejsce przy stole. Tekst Anastasii Bohdan i Magdaleny Frindt.

Co jeszcze w nowym numerze „Wprost”

„Polska ośmieszana”. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, opowiada Joannie Miziołek i Agnieszce Szczepańskiej o tym, co jest obsesją prezesa PiS, dlaczego Donald Tusk wyznaje filozofię konfliktu i dlaczego Andrzej Duda powinien grać w golfa.

„Jestem pewien, że PiS przegra”. Były prezydent Bronisław Komorowski komentuje dla Agnieszki Szczepańskiej niesnaski wokół list wyborczych opozycji. Przewiduje też, co czeka Zbigniewa Ziobrę i radzi, jak przetrwać trudną tegoroczną zimę.

„Wigilie w Sejmie stały się byle jakie”. – Nie jestem radykałem katolickim. Zastanawiam się nawet nad kondycją swojej wiary – Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski, rozmawia z Elizą Olczyk o swoich wigilijnych refleksjach.

„Wiele hałasu o nic”. Nasi rozmówcy z PiS żartują, że opozycja nie odnosiła się do efektów pracy Zbigniewa Ziobro w resorcie i nie nakłoniła nikogo ze Zjednoczonej Prawicy do złamania dyscypliny. Więcej w tekście Dariusza Grzędzińskiego.

„Nowy model świętości”. Wypowiedź ojca Tadeusza Rydzyka na temat rzekomego męczeństwa biskupów, którzy zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za tolerowanie nadużyć seksualnych wobec małoletnich, jest skandaliczna, ale niestety nie zaskakuje – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„Czasami uważają, że jestem kobietą”. Dobrze, jeśli osoby, które przychodzą do psychologa czy psychoterapeuty, mają przestrzeń do wyrażania wszelkich myśli i odczuć – mówi Krystynie Romanowskiej znany z sieci „Psycholog w Lublinie”.

„Jak manipulują nami banki”. Sygnalista z instytucji finansowej w Polsce złożył zawiadomienie, jakoby główny wskaźnik referencyjny, o który oparte są kredyty złotowe, jest od dawna manipulowany przez banki. Sprawę wyjaśnia Piotr Roszkowski.

„Napięcie na liniach”. Polska od lipca prowadzi odbudowę polsko-ukraińskiej linii energetycznej, która miałaby pozwolić kupować nam prąd, ale też wspomóc naszych sąsiadów w kryzysie energetycznym. Karolina Baca-Pogorzelska o szczegółach projektu i ciszy, która wokół niego zapadła.

„Ważna lekcja dla Polski”. Groźba obejścia jego weta przez UE zmusiła Orbana do kapitulacji. Budapeszt wycofuje sprzeciw wobec pomocy dla Ukrainy. Czy dostanie połowę unijnych pieniędzy? Temat zgłębia Jakub Mielnik.

„Błagałam, by to się stało szybko”. Przyszli do domu. „Gdzie jest mąż” – pytali. Odpowiadałam, że na cmentarzu. Zaczęli bić i wrzucili do piwnicy – Oksana Minenko w rozmowie z Oleną Bondarenko daje świadectwo rosyjskich zbrodni.

„Sens życia według Putina”. Z Rosji wyjeżdżają eszelony nikomu niepotrzebnych młodych ludzi, których życie, według władz ich kraju, nabiera sensu dopiero wtedy, gdy zginą. Wtedy to, na chwilę, są bohaterami. Los „mobików” przybliża Miłosz Szymański.

„Nowy naćpany świat”. Rośnie presja na legalizację narkotyków psychodelicznych. Dyskutując o tym, warto pamiętać, że psychodeliki – wbrew obietnicy – świata nie zmieniają. Tekst Agatona Kozińskiego.

„Trzeba być optymistą”. Roman żyje po zawale, udarze i trzech nowotworach. Wbrew medycynie i dzięki niej. I dzięki nieprawdopodobnej sile życia – pisze Katarzyna Pinkosz.

„Nie tylko rozrachunek z ojcem”. Profesor Andrzej Mencwel miał życie poharatane i pełne zwrotów. Opisał je w książce „Powieść z życia. I. Strona ojca”. Jest ona częścią z rozmachem pomyślanego projektu. Więcej w tekście Leszka Bugajskiego.

„Szkoda życia na toksyczne bzdury”. – Jeśli jestem dobrą aktorką, wokalistką śpiewającą koncerty, to nie ma znaczenia, czy śpiewam je z szerszym, czy z węższym tyłkiem – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Katarzyna Skrzynecka.

„Bałem się, że wyjdę na scenę i umrę”. – „Zaburzenia psychiczne” to nie tylko depresja, to także np. nerwica lękowa, z którą sam się zmagałem – wyznaje Maciejowi Drzażdżewskiemu Sebastian Karpiel-Bułecka w rozmowie z okazji nowej płyty Zakopower.

„Czas pomyśleć, komu zawdzięczamy święta”. Kobieta w domu wykonuje ponad dwadzieścia różnych zawodów. Te obowiązki ciążą jej przez większość roku, a w okresie przedświątecznym stają się szczególnie dolegliwe – ostrzega Łukasz Orbitowski.