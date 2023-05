Rząd szuka finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jest projekt uchwały

Mateusz Berger Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożył projekt uchwały, który dotyczy finansowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Rząd zdecyduje o finansowaniu pierwszej elektrowni jądrowej

Rada Ministrów zajmie się projektem uchwały w sprawie zapewnienia finansowania budowy elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa – czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

„Celem uchwały jest umożliwienie realizacji, określonego w długoterminowej strategii energetycznej państwa – Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. (M.P. poz. 264), celu szczegółowego nr 5 pn. „wdrożenie energetyki jądrowej”. Uchwała umożliwi również realizację celu rządowego programu wieloletniego pn. „Program polskiej energetyki jądrowej” (PPEJ), którego aktualizacja została przyjęta uchwałą Rady Ministrów dnia 2 października 2020 r. (M. P. poz. 946), którym jest budowa od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III i III+, w tym oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce do 2033 r”. – czytamy w uzasadnieniu.

Szukanie finansowania i wyższy kapitał zakładowy

Uchwała ma otworzyć drogę do szukania przez odpowiednie organy państwowe środków na finansowanie projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Projekt powstanie przy współpracy i z wykorzystanie amerykańskiej technologii dostarczanej przez Westinghouse. Strona amerykańska poniesie też część kosztów inwestycji, choć prawdopodobnie nie tak dużą, jak pierwotnie zakładano.

W uchwale otwiera się także drogę do zwiększenia kapitału zakładowego spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Przyjęcie projektu uchwały planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Czytaj też:

Polska elektrownia jądrowa. Sejm odrzucił poprawki Senatu ws. przygotowania i realizacji inwestycjiCzytaj też:

Trzecia elektrownia jądrowa może stanąć w dobrze znanym miejscu. Sasin zdradza szczegóły