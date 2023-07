„To jest tydzień skarg do TSUE”. Resort Anny Moskwy złożył trzy, czwarta prawie gotowa

– Złożyliśmy kolejne trzy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

„Dziś złożyliśmy kolejne trzy skargi do TSUE ws. zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 r., podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ws. zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku” – napisała w poniedziałek na Twitterze szefowa resortu środowiska.

Anna Moskwa złożyła trzy skargi do TSUE

Wyjaśniła, że „unijne propozycje mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju, na co nie możemy się zgodzić”. – Czy Unia chce autorytarnie decydować o tym, jakimi pojazdami będą jeździć Polacy oraz by w Polsce wzrosły ceny energii? Polski rząd nie pozwoli na brukselski dyktat – dodała.

We wtorkowych „Sygnałach dnia” w Polskim Radiu wspomniała z kolei o skardze dotyczącej próby regulowania gospodarki leśnej w ramach dokumentu Fit for 55.

– Cały dokument jest niezgodny z traktatami. Gospodarka leśna nie leży w gestii Unii Europejskiej i nie ma ona prawa podejmować decyzji w tym obszarze. UE próbuje decydować, jak szybko będą rosły lasy i ile zanieczyszczeń wchłoną. Zgadzamy się co do konieczności zwiększenia lesistości, ale wczytujemy się głębiej w postanowienia i widzimy, że wymogi są nie do spełnienia. Będziemy namawiać inne państwa do przystąpienia do tej wątpliwości. Racja jest po naszej stronie – powiedziała minister w Polskim Radiu.

Anna Moskwa punktuje zastrzeżenia do Fit for 55

Dodała, że zarzuty Polski dotyczące różnych postanowień zawartych w Fit for 55 dotyczą sposobu podejmowania decyzji: głosowania odbywają się większością, nie jest wymagana jednomyślność, choć rozstrzygnięcia wpływają na miks energetyczny. Zapytana o to, czy kwestionując Fit for55 minister „kieruje Polskę poza Unię Europejską”, Anna Moskwa podkreśliła, że na każdej Radzie Unijnej nasz kraj był przeciwny rozwiązaniom z tego pakietu.

– Jesteśmy przeciwko przymusowi i takiemu sposobowi narzucania woli. Realizujemy ambitne plany transformacji poprzez programy w rodzaju „Mój prąd”, które pozbawione są przymusu. Nie akceptujemy sztucznych dat i sztucznych procentów narzucanych wszystkim państwom, choć każdy kraj znajduje się w innej sytuacji. Fit for 55 to pomysł Timmermansa [wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej – red.], wdrażany w pośpiechu, pod przymusem. Takiego sposobu procedowania nie możemy przyjąć – powiedziała.

Skarga przeciwko Niemcom za sprowadzone odpady

Ponadto Anna Moskwa zapowiedziała, że w tym tygodniu zostanie złożona do TSUE skarga na Niemcy w sprawie odpadów, które trafiły do Polski. Chodzi o 35 tys. ton śmieci, które w nielegalny sposób trafiły zza zachodniej granicy i znajdują się w siedmiu miejscach.

Skarga jest przygotowywana.

– Szybko przekażemy ją do KPRM i jestem przekonana, że w tym tygodniu zostanie złożona – poinformowała minister.

Jak zaznaczyła, „to jest tydzień skarg do Trybunału Sprawiedliwości”.