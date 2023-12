Zamrożenie cen energii. Sejm podjął decyzję

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej i gazu. Projekt został wcześniej zaopiniowany przez Komisje do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych a także Komisji Finansów Publicznych. Obie przygotowały poprawki.

Ceny energii zamrożone na połowę 2024 roku

Posłanki i posłowie zdecydowali o przyjęciu projektu ustawy. Za głosowało 247. Przeciw był 1, a wstrzymało się 197. Najważniejszą z odrzuconych poprawek był pomysł, który zakładał przedłużenie rozwiązania z proponowanego terminu 30 czerwca na 31 grudnia. Mrożenie cen miałoby więc obowiązywać nie na pół roku, a na rok.

Dwa projekty mrożenia cen energii

Po odrzuceniu projektu rządowego Sejm zajął się projektem poselskim, złożonym przez sejmową większość. To ten sam projekt, który wywołał kontrowersję, gdy okazało się, że zawiera „wrzutkę” w postaci regulacji turbin wiatrowych. – Jest projekt demokratycznej opozycji. Ja się cieszę, że on się zajmuje tym, co teraz najważniejsze, czyli zamrożeniem cen energii. To mądrość przyszłej koalicji rządzącej, która potrafiła przyznać się do błędu, powiedzieć, że tę ustawę trzeba zmienić i wycofać te zapisy, które nie muszą, ale mogą być kontrowersyjne – powiedziała 6 grudnia na antenie TVN24 Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.

– Ceny energii zostaną zamrożone. PiS w ustawie budżetowej, którą przesłał do Sejmu, nie przewidział żadnego mechanizmu mrożenia cen energii. Zakładał, że jeśli odda władzę, to te ceny eksplodują – dodał poseł Paweł Zalewski z Polski 2050.

– Bez zamrożenia cen energii, one mogą w przyszłym roku wzrosnąć dla gospodarstw domowych o 76 proc. jeśli chodzi o prąd i 48 proc. za gaz. To absolutnie nie do udźwignięcia. Dobrze, że ten projekt został dziś przegłosowany przez partie demokratyczne, bo on zakłada, że te ceny nie wzrosną – dodał poseł Polski 2050.

Czytaj też:

Ceny energii pozostaną zamrożone? Zalewski: Bez tego wzrosną o 76 proc.Czytaj też:

Obajtek: Jestem za tym, aby pomóc Polakom, ale nie kosztem jednego narodowego czempiona