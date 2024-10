Orlen wspiera straż pożarną. 5 milionów zł na szkolenia i nowy sprzęt

Fundacja Orlen wystartowała z nową edycją swojego cyklicznego programu grantowego dedykowanego wsparciu straży pożarnej – „ Orlen. Jesteśmy Razem”. Poza dotychczasowym finansowaniem sprzętu, program oferuje nowe możliwości, takie jak specjalistyczne szkolenia dla strażaków oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu. W tej edycji przeznaczono rekordową kwotę 5 milionów złotych na wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Orlen od ponad dwóch dekad aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnych społeczności. W ramach tego wsparcia od lat wspomaga jednostki straży pożarnej. Nowa edycja programu uwzględnia wiele sugestii strażaków z całej Polski, zarówno zawodowych, jak i ochotniczych, i rozszerza zakres pomocy. Teraz oprócz wsparcia technicznego, środki można przeznaczyć na dodatkowe szkolenia, takie jak kursy dla kierowców czy szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego. Co więcej, fundusze mogą być przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu strażackiego oraz same działania operacyjne.

– Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ruszamy z nową edycją programu „ Orlen. Jesteśmy Razem”. To projekt, który ma na celu kompleksowe wsparcie jednostek straży pożarnej – mówi Lidia Kołucka, Dyrektor Wykonawczy ds. Sponsoringu w Orlen. – Orlen od dawna wspiera strażaków w walce z żywiołami. Do tej pory zapewniliśmy m.in. bezpłatne paliwo, a teraz idziemy krok dalej, oferując nie tylko wsparcie techniczne, ale również rozwój zawodowy strażaków.

Orlen wspiera straż pożarną

Na potrzeby tegorocznej edycji programu przygotowano 5 milionów złotych, które można uzyskać na dwa sposoby, zależnie od specyfiki działań danej jednostki. Pierwszy wariant skierowany jest do jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) oraz PSP. Obejmuje on dotacje na zakup wyposażenia i organizację szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego (np. związanego z wypadkami drogowymi), chemicznego, a także ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. Co więcej, jednostki mogą przeznaczyć uzyskane środki na ubezpieczenie sprzętu i działania operacyjne, a także na pomoc psychologiczną dla strażaków.

Drugi wariant grantów skierowany jest do tych jednostek, które planują przystąpić do KSRG. Środki można wykorzystać na zakup wymaganego sprzętu oraz szkolenia niezbędne do spełnienia wymogów włączenia do systemu. Podobnie jak w pierwszej ścieżce, tutaj także istnieje możliwość sfinansowania ubezpieczenia działań i sprzętu.

W ramach pierwszego wariantu programu można ubiegać się o granty o wysokości 30, 50 i 150 tysięcy złotych, zależnie od rodzaju wnioskowanego wsparcia. W drugim wariancie natomiast dostępne są dotacje do kwoty 50 tysięcy złotych. Wnioski można składać online do 21 października 2024 roku na dedykowanej stronie Fundacji ORLEN. Pełne informacje o regulaminie i wymaganiach można znaleźć na tej samej stronie.

Program „ Orlen. Jesteśmy Razem” jest rozwinięciem wcześniejszych inicjatyw Orlen, które skupiały się na wsparciu lokalnych społeczności dotkniętych klęskami żywiołowymi. W związku z powodziami, koncern już wcześniej przekazał 35 milionów złotych na walkę ze skutkami tej katastrofy, wspierając strażaków oraz społeczności dotknięte żywiołem. Środki te były przeznaczone na paliwo dla służb, usuwanie skutków powodzi, a także odbudowę zniszczonych terenów. Orlen planuje kontynuację działań pomocowych, z kolejnymi inicjatywami skierowanymi do innych grup ratowniczych, takich jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz jednostki ratownictwa wodnego i morskiego.