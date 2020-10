Przekop Mierzei Wiślanej postępuje. Zobacz najnowsze zdjęcia i film z budowy

Trwają prace nad przekopem Mierzei Wiślanej. W ramach projektu o oficjalniej nazwie „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, obecnie wykonywane są prace pogłębieniowe w Zatoce Gdańskiej. Ma to służyć ułatwieniu dostarczania materiałów na plac budowy. Prowadzone są także prace narzutowe na falochronach wschodnim oraz zachodnim.

Z Zatoki Gdańskiej do Elbląga

Celem przekopu Mierzei Wiślanej jest umożliwienie żeglugi z Morza Bałtyckiego do portu w Elblągu.

„Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 kilometry”. – czytamy w komunikacie Urzędu Morskiego w Gdyni.

– Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla naszego kraju. Bardzo się cieszę, że minister Marek Gróbarczyk ją przygotował i realizuje. Dzięki niej Elbląg i okoliczne porty, a także całe woj. warmińsko-mazurskie zyskają nowe szanse rozwojowe. Te szanse wynikają także z inwestycji drogowych, takich jak drogi S7 i S16, jak i inwestycji kolejowych: w linie kolejowe i dworce. Wspólnie budujemy spójną sieć komunikacyjną i łączymy Polskę, aby rozwój naszego kraju był zrównoważony i sprawiedliwy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obrotowe mosty

Na placu budowy montowane są także elementy mostów stalowych, które połączą wschodni i zachodni brzeg kanału. Jak podał kierownik budowy, długość przęsła mostu wynosi 62 metry a szerokość 17 metrów. Co ciekawe, przeprawy są konstrukcjami obrotowymi. W momencie, gdy przez kanał przepływał będzie statek, mosty zostaną przesunięte do pozycji prostopadłej do kierunku kanału.