CBA weszło do Gaz-System. Możliwe „szkody w wielkich rozmiarach”

„Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie w dniu 21 października 2020 r. rozpoczęli kontrolę w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A”. – czytamy w komunikacie CBA. O akcji biuro poinformowało dziś. Firma jest operatorem infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego, co stanowi o jej szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

CBA w Gaz-System. Umowy realizowane w latach 2012-2016

Celem kontroli funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie są umowy dotyczące realizacji węzła Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia.

„Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia, zarówno w postaci rozwiązań zamiennych, jak również zawierania dodatkowych umów w trybach pozaprzetargowych. Działania CBA zmierzać będą do ustalenia, czy powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania szkody w wielkich rozmiarach po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A”. – czytamy w dalej.

