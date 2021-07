Nowe miejsca pracy i największy port przeładunkowy na Bałtyku. Zawarto umowę na budowę hubu logistycznego

W poniedziałek w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłoszono wyniki postępowania konkursowego, które miało na celu wyłonienie dzierżawcy lub dzierżawców terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego w granicach administracyjnych portu. Do konkurs zgłosiła się tylko jedna spółka, DCT Gdańsk.

Do 2019 roku spółka należała do australijskiego holdingu, a obecnie 40 proc. udziałów należy do singapurskiego holdingu PSA International, jeden z największych operatorów terminali kontenerowych na świecie. Po 30 proc. udziałów należy do australijskiego funduszu inwestycyjnego IFM i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dzięki budowie nowego terminalu Baltic Hub 3, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni 36 ha.

– Nowe możliwości przeładunkowe w porcie w Gdańsku zwiększą się o 1,5 mln TEU, to zasadnicze zwiększenie potencjału – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia wyników postępowania na budowę nowego terminalu.

TEU to jednostka pojemności, która odpowiada kontenerowi o długości 20 stóp.

twitter

Gdańsk chce być niekwestionowanym liderem na Bałtyku

Wartość inwestycji wynosi ok. 2 mld zł. Gdańsk chce stać się największym portem przeładunkowym pod względem całkowitej masy przeładowywanych towarów na Bałtyku. Na koniec 2020 roku zajmował czwarte miejsce, a na podium są trzy rosyjskie porty: Ust-Ługa, St. Petersburg i Primorsk. Jest za to numerem jeden w kategorii przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim. Ambicją władz portu jest utrzymanie pierwszeństwa i zwiększenie pozycji w kategorii całkowitej masy przeładunkowej na Bałtyku oraz awans do pierwszej dziesiątki największych portów całej Europy.

Obecny przy podpisaniu umowy wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk powiedział, że 100 mln ton przeładowane w polskich portach w 2020 roku "ugruntowało naszą sytuację w gospodarce światowej". Jak dodał, w 2021 roku granica 100 mln na pewno będzie "znacznie przekroczona".

Rozpoczęcie budowy nowego terminalu zaplanowano na drugą połowę 2022 roku, a jego uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 roku. Dodatkowo w ramach projektu Baltic Hub 3 zakupionych zostanie 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 automatycznych suwnic, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów.

– Budowa Baltic Hub Terminal 3 wprowadzi najbardziej nowoczesne technologie niskoemisyjne, z których każdy europejski port byłby dumny. Nawet beton użyty do budowy będzie miał mniejszy wpływ na emisję dwutlenku węgla. Baltic Hub Terminal 3 znacznie wzbogaci naszą ofertę usługową dla klientów i będzie znaczącym impulsem do pozyskiwania nowych usług lub sojuszy żeglugowych, a także wspierania rozwoju zarówno polskiej gospodarki, jak i tych okolicznych – mówił Charles Baker, dyrektor zarządzający DCT Gdańsk.

Będzie więcej pracy w Trójmieście

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że miejsca pracy w portach są dobrze płatne, a rozbudowa portu w Gdańsku to wzrost wynagrodzeń, ale też zysków polskich firm.

– Małe polskie firmy się umiędzynaradawiają, wychodzą na zewnątrz, poznają najlepsze praktyki stosowane przez światowych gigantów i dzięki temu coraz bardziej ekspandują, eksportują – i o to właśnie chodzi w rozwoju gospodarczym – podkreślał.

Czytaj też:

Z Warszawy do Łodzi w 45 minut. Morawiecki: Symbol przełamania niemożności