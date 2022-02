W środę 16 lutego premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zjawił się w gminie Latowicz w woj. mazowieckim. Nie było tu przypadku, ponieważ otwierano tam drogę samorządową, której powstanie sfinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szef rządu obrazowo opisywał plany rozwoju sieci dróg w kraju, ponieważ nawiązywał do słynnego powiedzenia. – Wszyscy znamy to powiedzenie, chyba w całej Europie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale my chcemy w taki sposób przebudowywać, modernizować system dróg w Polsce, żeby tych lokalnych Rzymów, w cudzysłowie, było wiele. Żeby centra powiatów, stolice powiatów, stolice gmin, główne siedziby danego regionu, były także miejscami, do których się łatwo dostać. W taki sposób konstruujemy cały ten nie tylko już szkielet, ale przede wszystkim te dodatkowe drogi, drogi gminne i powiatowe – mówił Morawiecki.

Morawiecki: Tak jak załataliśmy system podatkowy, tak będziemy łatać system dróg

Na tym barwnym opisie premier nie poprzestał, ponieważ postanowił wtrącić, że w Polsce dwojako można rozumieć sformułowanie „pokonywać drogę”. – Można pokonywać drogę z punktu do punktu, ale czasami to rzeczywiście, po tych dziurach, te drogi wyremontowane mogą się kojarzyć z pokonaniem tej drogi w innym trochę znaczeniu tego słowa – powiedział, wielokrotnie powtarzając, że inwestycje w infrastrukturę drogową pozostają kluczowe w planach rządu.

– Ten nasz program budowy dróg gminnych, powiatowych przynosi dzisiaj owoce. To są owoce w postaci czystszego powietrza, to są zdrowsi ludzie, to też bezpieczna Polska, bardziej komfortowa jazda – kontynuował premier.

Na koniec wystąpienia Mateusz Morawiecki sięgnął po jeszcze jedno porównanie, nawiązał do dokonań rządu w zakresie uszczelniania systemu podatkowego.

– My obiecujemy, że będziemy rozwijać nasz program dróg. Tak jak załataliśmy nasz system podatkowy, tak będziemy łatać ten system dróg, który odziedziczyliśmy. Myślę, że to widać, na naszych oczach zmieniają się polskie dróg – powiedział.

