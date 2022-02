Wypadek Ever Given raczej się nie powtórzy. Szykują się duże zmiany w Kanale Sueskim

Nadchodzą bardzo duże zmiany w Kanale Sueskim. Będą one dotyczyły fragmentu, w którym w marcu 2021 roku doszło do zaklinowania się czterystumetrowego kontenerowca Ever Given.

Kanał Sueski zostanie poszerzony. Następstwa wypadku Ever Given

Władze Kanału Sueskiego podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 lutego, poinformowały, że w przeprawie szykują się bardzo duże inwestycje. Prezes Osama Rabie przyznał, że chodzi głównie o odcinek, w którym zaklinował się kontenerowiec Ever Given. Będzie to 30-kilometrowy fragment kanału, w jego południowej części, czyli od wejścia do przeprawy na wysokości miejscowości Suez do Wielkiego Jeziora Gorzkiego, czyli pierwszego naturalnego rozszerzenia przeprawy. Rabie przyznał, że na razie prace zostaną przeprowadzone tylko na tym odcinku ze względu na ich ogromny koszt. Co właściwie się zmieni?

Inwestycja zapowiada się bardzo poważnie. Początkowy fragment kanału ma zostać poszerzony od 40 metrów w kierunku wschodnim (przeciwnym od miasta Suez) oraz pogłębiony aż o 22 metry. Jak zaznaczył prezes Kanału Sueskiego, celem prac jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa statków korzystających z przeprawy. Prace mają zostać zakończone latem 2023 roku.

Wypadek Ever Given

23 marca 2021 roku czterystumetrowy kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski. Przyczyną zdarzenia w okolicach miasta Suez był wyjątkowo silny podmuch wiatru, który obrócił gigantyczny statek i uniemożliwił mu dalszą trasę. Akcja odblokowywania przeprawy trwała równo tydzień. Doczekała się nie tylko wielu widowiskowych zdjęć, ale także mnóstwa memów. Do śmiechu nie było jednak ani armatorowi, ani firmom, których towary zostały wstrzymane przez blokadę kanału. Wypadek Ever Given nałożył się na pandemiczne problemy z łańcuchami dostaw, co wpłynęło na ceny wielu towarów sprowadzanych z Azji.

