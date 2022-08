Centralny Port Komunikacyjny rusza z przetargami. Za projekt budynków wyda 500 mln zł

Centralny Port Komunikacyjny przechodzi w kolejną fazę budowy. Po uzyskaniu wielu wymaganych zgód przyszła pora na bardziej widoczną część.

Spółka odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego ogłosiła start procedury przetargowej na zaprojektowanie budynków technicznych, które będą towarzyszyć głównej inwestycji. Budżet tego etapu robi wrażenie.

Pół miliarda złotych na projekty infrastruktury towarzyszącej

CPK ogłosiło, że przetargi będą dotyczyć zaprojektowania budynków, które nie należą do kluczowej infrastruktury lotniska. Na liście znajdują się m.in. takie obiekty jak sortownia odpadów, które będą zbierane z CPK, biuro policji, terminale cargo, wieża kontroli lotów, centrum operacyjne lotniska, czy obiekty służb ratowniczo-gaśniczych.

Na zaprojektowanie tych budynków spółka przeznaczyła aż 500 milionów złotych. Zostały one rozdzielone na dwie umowy ramowe. Każda z nich ma budżet 250 milionów złotych i będzie rozstrzygana oddzielnie.

„Podstawowym przedmiotem zamówienia są prace i usługi projektowe związane z przygotowywaniem dokumentacji wielobranżowych, czyli projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych i budowlanych wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz innych niezbędnych opracowań koniecznych do otrzymania zgód projektowych” – czytamy w komunikacie CPK.

Przetargi otwarte dla wszystkich

CPK zaznacza, że umowy mają charakter otwarty, co oznacza, że do przetargów mogą przystąpić zarówno firmy polskiej, jak i zagraniczne biura architektoniczne. Zgłoszenia można składać do 7 września 2022 roku.

