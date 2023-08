Miliardowy projekt PKP stoi w miejscu. Ani śladu po nowoczesnym systemie

Jedna z kluczowych inwestycji Polskich Linii Kolejowych ma gigantyczne opóźnienia. Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, wprowadzanie nowoczesnego systemu łączności, który miał zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu kolejowym, niemal nie postępuje. System ma włączyć polską sieć do europejskiej organizacji bezpieczeństwa ruchu pociągów.

System łączności nie powstał

Nowoczesny system GSM-R miał obejmować 14 tysięcy kilometrów linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK. Jak wynika z raportu NIK, do tej pory systemu nie wprowadzono nawet na jednym z 14 tysięcy kilometrów.

Co ciekawe, NIK wskazuje także, że rada nadzorcza PKP PLK uznała, że mimo braku postępów we wprowadzaniu rozwiązania, uznała, że parametry sprawności sieci GSM-R zostały zrealizowane. W związku z tym zarząd miał otrzymać nawet premie.

NIK: Wdrożenie źle zaplanowane

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że zarząd spółki niewłaściwie zaplanował wdrażanie unijnego systemu. Zdaniem kontrolerów źle określono liczbę i lokalizację terminali dyżurnych ruchu. To znacząco wpłynęło na termin ich budowy. Wdrażanie systemu na około 900 kilometrach tras uniemożliwiły także kolizje z innymi inwestycjami prowadzonymi na kolei. Zdaniem NIK tych problemów również można było uniknąć.

Co ciekawe, 16 sierpnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Jak czytamy w projekcie “ustanowiony został Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032), który jest kontynuacją programu obowiązującego do 2023 r. Umożliwi to skorzystanie ze środków na kolej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Jednym z wymagań Komisji Europejskiej jest opracowanie na szczeblu krajowym programów rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, które obejmują okres do 2030 r.

Podróżujący w niebezpieczeństwie. Oszuści podają się za PKP i wyłudzają pieniądze

Z Krakowa nad morze w mniej niż 5 godzin. PKP zapowiada ekspresową trasę