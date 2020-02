Elon Musk zapowiedział ogromną inwestycję? Zrobił to w swoim stylu

Powstanie piąta gigafabryka Tesli? Nowy York, pustynia Newada, Szanghaj, niebawem Berlin i... prawdopodobnie Teksas. To lokalizacje obecnych, powstających i planowanych produkcyjnych molochów firmy. Skąd na tej liście wziął się Teksas? Z Twitta, który pojawił się w środę 5 lutego, na koncie Elona Muska. Ekscentryczny miliarder zapytał swoich fanów, co sądzą o takiej lokalizacji. Co ciekawe, niemal 80 proc. osób, które oddały głos w sondzie, uznało ten pomysł za dobry.

Potencjalna zapowiedź nowej inwestycji jest dość zaskakująca. Niedawno informowano o planach budowy pierwszej Gigafabryki w Europie. Powstanie ona pod Berlinem.

Pierwszy zysk roczny

Pod koniec stycznia firma Elona Muska podała wyniki finansowe za 2019 roku. „To punkt zwrotny dla Tesli” – napisano w komunikacie. Okazało się bowiem, że jest to pierwszy w historii producenta aut elektrycznych rok, który zakończono na plusie. Firma wykazała zysk w wysokości 35,8 mln dolarów. W uzyskaniu wyniku bardzo pomogły III i IV kwartał ubiegłego roku. III kwartał był bowiem pierwszym, w którym Tesla wyszła na plus, w IV kwartale wykazano zysk na poziomie 386 mln dolarów.

Firma zapewnia, że uda jej się utrzymać trend wzrostowy. Jak zapewniły władze firmy, głównym powodem do optymizmu jest przedterminowe uruchomienie gigafabryki w Chinach oraz rozpoczęcie produkcji SUVa - Model Y. Pierwsze egzemplarze nowego modelu mają zjechać z taśmy produkcyjnej jeszcze w I kwartale tego roku.

Czytaj także:

Historyczny moment dla Tesli. Elon Musk świętuje pierwszy zysk