Grupa Azoty: Dodatkowe świadczenie dla rodziców, którym nie przysługuje zasiłek opiekuńczy

„Rozumiejąc sytuację naszych Pracowników, z których wielu sprawuje opiekę nad dziećmi, Zarząd Grupy Azoty zdecydował o przyznaniu świadczenia, które może wspomóc organizację realnej opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowo – wychowawczych” – napisano w komunikacie Grupy Azoty.

Firma postanowiła w ten sposób wspomóc pracowników, których nie obejmują wprowadzone przez specustawę możliwości pobierania zasiłku wychowawczego przez 14 dni. Zgodnie z obowiązującym prawem świadczenie przysługuje bowiem wyłącznie rodzicom dzieci do lat 8. „Propozycja ta skierowana jest do rodziców dzieci, którzy nie będą mogli skorzystać z ww. zasiłku płatnego przez ZUS i będzie obejmować pracowników opiekujących się dziećmi w wieku od 8 do ukończenia 12 roku życia” – czytamy w dalszej części komunikatu firmy.

Potraktujcie to poważnie

„Mamy nadzieję, że zaproponowane działania ułatwią Państwu opiekę nad dziećmi w tym szczególnymi dla nas wszystkich okresie. Pragniemy również przypomnieć Państwu słowa p. Ministra Łukasza Szumowskiego i prosimy o potraktowanie poważnie tego apelu: To nie jest czas ferii ani nie jest to czas wolny. Ten błąd był popełniono we Włoszech. Młodzież wychodziła do klubów, na spotkania towarzyskie, do restauracji. To czas kwarantanny społeczeństwa. Powinniśmy spędzić ten czas w domu, w izolacji starając się nie zakazić i nie zakażać innych. Potraktujmy poważnie to ryzyko” – napisano w oświadczeniu.

