Kolejny gigant paliwowy wycofuje się z Rosji. Nie będzie inwestycji wartej 4 mld dolarów

Nie będzie wielomiliardowej inwestycji w azjatyckiej części Rosji. ExxonMobile, czyli jeden z największych koncernów paliwowych świata, poinformował, że rezygnuje ze współpracy z Rosją. Jest to następstwo zbrojnej agresji Władimira Putina na Ukrainę.

ExxonMobile opuści Rosję

Decyzja koncernu oznacza, że przestanie on zarządzać ogromnym wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, które prowadził na wyspie Sachalin we wschodniej Rosji. Wyspa sąsiadująca z terenami Japonii była jednym z największych terenów wydobywczych na w azjatyckiej części kraju.

To jednak nie koniec ciosów, jakie rosyjskiej gospodarce zada wycofanie się koncernu. Oznacza to bowiem także zatrzymanie planowanej inwestycji w ogromny gazoport, który miał służyć do wysyłania skroplonego gazu ziemnego dla międzynarodowych odbiorców. ExxonMobile miał zainwestować w ten cel ponad 4 miliardy dolarów.

„Ubolewamy nad rosyjską agresją militarną, która narusza integralność terytorialną Ukrainy i wystawia ludzi na niebezpieczeństwo” – napisano w komunikacie.

Koncerny wychodzą z Rosji

Decyzja ExxonMobile jest już kolejną tego typu od początku Wojny na Ukrainie. Podobne kroki podjęły już m.in. BP, które postanowiło sprzedać blisko 20 proc. udziałów w Rosneft, a co za tym idzie, usunąć z zarządu spółki swoich członków i całkowicie zakończyć współpracę. Podobnie postąpił Shell. Ze spółek spoza branży paliwowej, na opuszczenie biznesów w Rosji zdecydował się m.in. Boeing, czy Apple. Z każdym dniem sankcje gospodarcze będą powodowały odsuwanie się kolejnych firm.

