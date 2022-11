Polski przemysł hamuje. Motor napędowy gospodarki z kolejnym spadkiem

Polski przemysł, który w czasie kryzysu pandemicznego pozostała motorem napędowym polskiej gospodarki, zalicza kolejne wyhamowanie. Jak wynika z danych agencji S&P Global Indeks Menedżerów Zakupów spadł w październiku do 42 punktów. Jest to ochłodzenie o jeden punkt względem odczytu z września. Wynik jest też gorszy od prognozy ekspertów.

Trudny miesiąc polskiego przemysłu

Analitycy zwracają uwagę, że przemysł był w październiku poddany wielu czynnikom spowalniającym jednocześnie. Poza bardzo wysoką inflacją i wojną w Ukrainie, na rynku panuje także ogólna niepewność.

„Polski sektor produkcyjny przeżył kolejny trudny miesiąc w październiku, kiedy to połączenie wysokiej inflacji, wojny na Ukrainie i ogólna niepewność gospodarcza przyczyniły się do spadku produkcji i nowych zamówień. Firmy ograniczały zarówno zatrudnienie, jak i zakupy w odpowiedzi na rosnący pesymizm co do perspektyw” – czytamy w komunikacie.

Widmo recesji

Indeks Menedżerów Zakupów PMI to seria wskaźników, którą od lat określa się kondycję różnych gałęzi gospodarki. Punktem wyjściowym jest poziom 50 punktów. Każdy wynik przewyższający 50 oznacza, że dany sektor radzi sobie dobrze i się rozwija. Każdy odczyt poniżej 50 to wyznacznik spowolnienia w danym sektorze.

Polski przemysł notuje wyniki poniżej 50 punktów już od trzech miesięcy. Według danych S&P Global indeks PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w czerwcu 44,4 pkt, w lipcu 42,1 punktu, sierpień zakończył się z odczytem na poziomie 40,9. Widać więc wyraźne spowolnienie.

