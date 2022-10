Drastyczna podwyżka cen węgla dla elektrowni. Wzrosła niemal dwukrotnie

Dane Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące kosztów zakupu węgla przez elektrownie do produkcji prądu, pokazują, że cena surowca w sierpniu wynosiła 641 zł za tonę (30,3 zł/GJ – PSCMI1 indeks węgla dla energetyki), podczas gdy w lipcu było to 344 zł, a na początku tego roku 242 zł.

Ceny węgla energetycznego. Wzrost o ponad 80 proc.

Tym samym ceny węgla energetycznego wzrosły w sierpniu o 86,3 proc. miesiąc do miesiąca, a dla rynku ciepła wzrosły nawet o 194 proc.

Indeks PSCMI1 w sierpniu br. wyniósł 641,36 zł/t (w ujęciu jakościowym 30,36 zł/GJ). Indeks węgla PSCMI2 (dla ciepłowni) wyniósł z kolei 1 338,35 zł/t (54,75 zł/GJ). Jak wyjaśnia „Rzeczpospolita", wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie" w punkcie załadunku, w której nie uwzględnia się podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia i kosztów dostawy.

Ceny węgla przedstawiane przez Agencję Rozwoju Przemysłu podawane są z dwumiesięcznym opóźnieniem. Agencja podkreśla, że jest to cena ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Można więc – jak pisze „Rzeczpospolita" – uznać, że odzwierciedla warunki spot, ale nic nie mówi na temat cen na rok przyszły. Jest to więc cena archiwalna.

Ceny negocjowane kilka razy w roku

Ceny węgla są jednym z podstawowych elementów służących do wyceny marż – im wyższe ceny węgla tym mniejsza marża polskich elektrowni węglowych. Ceny węgla (PSCMI1) są odzwierciedleniem długoletnich kontraktów, które mają odpowiednie formuły cenowe oparte na prognozach cen. Ceny są negocjowane 3-4 razy w roku. Jeśli spółki nie uzgodnią ceny węgla dla energetyki na rok kolejny, to ta pozostanie na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Umowy na ten rok zostały zawarte najpóźniej pod koniec 2021 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku ceny węgla PSCMI1 były na stabilnym poziomie. Dopiero w kolejnych miesiącach rosły, co wynika z negocjacji między związkami zawodowymi a elektrowniami.

– W ponad 95 proc. węgiel dla energetyki pochodził z polskich kopalń w ramach kontraktów terminowych, a pozostałe 5 proc. to węgiel kupowany na rynku spotowym, pochodzący z importu. Ten jest droższy, więc ceny na rynku krajowym także zaczęły rosnąć. Na ceny nałożyła się wojna. Cena wzrosła w efekcie rekordowych wartości węgla w portach ARA – mówił we wrześniu Arkadiusz Krakowiak dyrektor Departamentu Monitorowania Rynku w Urzędzie Regulacji Energetyki, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

Idąc więc tym uzasadnieniem, można wnioskować, że tak drastyczna podwyżka cen węgla z lipca na sierpień wynika z rosnącego importu węgla dla polskiej energetyki oraz wyższych cen, które uzgodniły związki zawodowe z elektrowniami.

