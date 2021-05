Rewolucja dla wsi w Nowym Ładzie PiS. Gazownictwo, zmiany w przekazywaniu gospodarstwa

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało zarysy Polskiego Ładu (nazywanego też Nowym Ładem). Wśród modernizacyjnych planów obozu rządzącego nie zabrakło miejsca dla wsi. – My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości, jeżeli chodzi o poziom życia i poziom szans, to jeszcze cel nieosiągnięty. A to nasz cel. Mówiliśmy o tym wielokrotnie – mówił podczas prezentacji programu wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o planach na wieś w Polskim Ładzie. „Rodzinne gospodarstwo rolne”

Jak podkreślił Kaczyński, na „pierwszym planie” postawiłby ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Prezes PiS tłumaczył, że byłaby to ustawa pozwalająca na załatwienie „różnych spraw spadkowych”.

– (Byłaby to – red.) możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go, bez zbywania go. To dzisiaj bardzo często poważna bariera – powiedział Jarosław Kaczyński. Kolejnym punktem planu PiS na wieś i rolnictwo jest opracowanie Kodeksu rolnego, który ma uregulować zasady i prawa dotyczące gospodarowania rolnego i rozdzieli małe gospodarstwa od farm rolnych.

Pomysły dla wsi. PiS chce postawić nacisk na gazyfikację

Innym z pomysłów jest zwrot za akcyzę na paliwo rolnicze: od 1 hektara będzie on podwyższony do 110 złotych (obecnie od 1 ha jest 100 zł).

Prezes PiS zapowiedział też uproszczenie procedur i przepisów dotyczących rolników. – Zrobimy to w ogromnej mierze przez cyfryzację (...). Każdy urząd gminy, który zechce, zostanie scyfryzowany – mówił. Poza tym miałyby powstawać spółki energetyczne dla rolników (swego rodzaju spółdzielnie), które pozwalałyby im inwestować.

Kolejnym z pomysłów jest poprawienie infrastruktury i postawienie nacisku na gazyfikację wsi. – Tam, gdzie sieć gazowa jeszcze nie dojdzie, będzie polegała na tworzeniu takich kolektorów, gdzie będzie gromadzony gaz dla dajmy na to: 200 gospodarstw – mówił Kaczyński.

Zapowiedział przy tym, że kolektory będą przejściowym rozwiązaniem, bo później PiS chce gazociągi rozbudowywać.

Czytaj też:

Polski Ład stawia także na mieszkalnictwo. Dom do 70 m kw. bez zgody na budowę i dopłaty do kredytów