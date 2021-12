Kowalczyk: To, co mówi lider AgroUnii, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ani zasadami ekonomii

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk skomentował sytuacje na polskiej wsi. W Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany m.in. o rosnące ceny żywności i sposoby a zahamowanie drożyzny. Według najnowszych danych, ceny żywności i napojów wzrosły o 6,5 proc.

– Działania antyinflacyjne to działania osłonowe. Mają za zadanie pomoc rodzinom, których duży procent dochodów wydają na żywność. Nie zmniejszą one jednak inflacji, gdy zależy ona m.in. od cen gazy – tłumaczył wicepremier. – Antyinflacyjna jest obniżka VAT-u i akcyzy i paliwa. To rzeczywiście wpłynie na spadek cen żywności – powiedział także.

Wicepremier zapewnił jednak, że według jego wiedzy, nie należy się spodziewać dalszych, znaczących wzrostów cen żywności.

– Ceny żywności nie będą rosły w znaczącym tempie. Sądzę, że w pewnym momencie się zatrzymają, ale trudno przewidzieć jaka za pół roku będzie cena gazu. Nie można wykluczyć, że jeśli będzie ona nadal rosła, to trzeba będzie wprowadzić różne działania (przedłużenie pakietu osłonowego – przyp. red.) – ocenił. Przypomniał, że ceny gazu bezpośrednio przekładają się na koszt produkcji nawozów azotowych, a to bezpośrednio wpływa na ceny żywności.

Polski Holding Spożywczy. Kowalczyk odniósł się do słów Kołodziejczaka

Wicepremier Henryk Kowalczyk został także zapytany o wypowiedzi Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUnii, który podczas kongresu mocno krytykował pomysł powstania Polskiego Holdingu Spożywczego. Zdaniem Kołodziejczaka, utworzenie nowego podmiotu wcale nie wpłynie na poprawę sytuacji polskich rolników.

– Nie będę komentował wypowiedzi szefa AgroUnii, gdyż trzeba mieć wiedzę na temat tego, o czym się mówi – powiedział Henryk Kowalczyk. – Wielokrotnie pokazywano, że istnieją zmowy cenowe, szczególnie przy sprzedaży owoców miękkich, czy wieprzowiny w miejscach objętych ASF. Rolnicy byli oszukiwani przez skupujących – dodał. – To, co mówi lider AgroUnii, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością ani zasadami ekonomii. Rozumiem, że przygotowuje się do startu w wyborach – podsumował wicepremier.

Czytaj też:

Walczył z ASF, został zdymisjonowany. Dzień później otrzymał pracę w Ministerstwie Kultury