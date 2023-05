Robert Telus: będą kredyty z dopłatą dla rolników. Potrzebna zgoda KE

W Polskim Radiu 24 Robert Telus zapowiedział także, że rząd pracuje nad rozporządzeniem ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Kredyty będą oprocentowane na 2 procent, z maksymalną kwotą 40 milionów złotych i okresem kredytowania do 18 miesięcy. – Nowy kredyt 2 proc. dla firm skupujących. Do 40 mln – na 18 miesięcy. To jest nowość – podkreślił na antenie Telus.

Robert Telus o kredytach obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce

Takie kredyty będą przeznaczone dla małych, polskich firm z rynku rolnego, które obecnie mają problemy z płynnością przed tegorocznymi żniwami. Zaznaczył, że warunkiem udzielenia kredytu jest to, by zboże i owoce miękkie zostały „kupione od polskiego rolnika i sadownika".

– Małe firmy, które skupowały od polskiego rolnika, są zasypane. Dlatego chcemy pomóc małym firmom, które kupują od polskiego rolnika, żeby miały środki na zakup od rolnika w nowej żniwnej, zbożowej perspektywie – przekazał.

Potrzebna zgoda Komisji Europejskiej

Rozporządzenie w tej sprawie zostało już przygotowane, więc kiedy można się spodziewać wejścia w życie przepisów? Minister rolnictwa wyjaśnił, że do uruchomienia środków wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej.

– Unia Europejska musi nam pozwolić na uruchomienie naszych środków. My jako kraj uruchomiliśmy 10 mld zł pomocy zbożowej i wchodzimy w owoce miękkie. To jest pewien problem. O wszystko musimy pytać Unię Europejską. Tak mechanizm działa. Ale muszą powiedzieć, że wszystkie nasze pomysły są notyfikowane pozytywnie – powiedział.

Robert Telus zapewnił, że jest w stałym kontakcie z unijnym komisarzem ds. rolnictwa, a kolejne umówione spotkanie z nim odbędzie w piątek o 16.

