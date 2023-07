Telus o głosowaniu w Senacie: To jest skandal i hipokryzja polskiej opozycji

Działacze AgroUnii wtargnęli do gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, domagając się spotkania z ministrem Robertem Telusem. Na korytarzach resortu doszło do ostrej wymiany zdań między Michałem Kołodziejczakiem a wiceministrem Januszem Kowalskim.

Opozycja przeciwko 6,5 mld zł dla rolników

W Senacie odbyło się głosowanie nad poprawkami do ustawy, która zezwalała polskiemu rządowi na udzielenie pomocy publicznej dla rolników. Głosami senatorów opozycji, środki te zostały zablokowane.

– 6,5 mld złotych senatorowie opozycji zabrali rolnikom. To wielki symbol tego, że opozycja w Polsce jest przeciwko polskim rolnikom. To trudno zrozumieć w tak trudnych czasach – mówił na zwołanej w ministerstwie rolnictwa szef resortu Robert Telus.

– My tak bardzo mocno walczyliśmy w Unii Europejskiej, aby pozwolono nam wypłacić z naszego budżetu. Gdy już dostaliśmy zgodę, to senatorowie opozycji przegłosowali poprawkę, aby te środki zabrać. To jest skandal i hipokryzja polskiej opozycji – dodał minister rolnictwa.

AgroUnia w gmachu ministerstwa

Minister Robert Telus skomentował także wydarzenia, które miały miejsce na korytarzach ministerstwa 27 lipca. Działacze AgroUnii wdarli się do budynki i domagali się rozmowy z szefem resortu.

– AgroUnia wtargnęła do ministerstwa, ale my jesteśmy otwarci na rozmowy, o czym wielokrotnie mówiłem. AgroUnia, jako partia polityczna, która chce wejść do Sejmu, oczywiście też ma prawo do rozmów, ale wejście siłą do ministerstwa jest jest w dobrym tonie – powiedział minister rolnictwa.

– Jak państwo widzieliście w przekazie, te rozmowy były emocjonalne. Zaprosiłem przedstawicieli AgroUnii do sali, gdzie przekazałem wszystkie informacje o tym, co do tej pory zrobiono w ministerstwie, aby pomóc polskiego rolnikowi w tej trudnej sytuacji wojennej. Mówiłem o dopłacie do nawozów, do skupu zboża, do paliwa rolniczego, kredytach dla rolników – dodał szef resortu.

– Będziemy robić wszystko, aby bronić polskich rolników. Nawet, jeśli ktoś będzie wchodził do ministerstwa w taki sposób, jak dzisiaj, to ja będę otwarty na rozmowy – dodał.

