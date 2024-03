Rosja: marne szanse na embargo, ale KE jest gotowa na cła zaporowe

Kilka tygodni temu Sejm przyjął uchwałę wzywającą Unię Europejską do wprowadzenia sankcji na zboże i inne produkty żywnościowe pochodzące z Rosji i Białorusi. O to może być trudno, bo panuje przekonanie, że sankcje nie powinny dotyczyć artykułów rolnych ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe. Rozwiązaniem pośrednim może być podniesienie ceł z zera do 95 euro za tonę.

Wyższe cła na żywność z Rosji

– Proponujemy nałożenie ceł na rosyjski import, aby złagodzić rosnące ryzyko dla naszych rynków i naszych rolników. (...) Podtrzymujemy nasze zaangażowanie na rzecz utrzymania światowego bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie dla krajów rozwijających się. Utrzymujemy właściwą równowagę pomiędzy wspieraniem naszej gospodarki i społeczności rolniczych. Jednocześnie utrzymujemy nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen.

O ile wprowadzenie zakazu importu zbóż z Rosji i Ukrainy wymaga zgody wszystkich państw członkowskich, to dla podniesienia ceł wystarczająca jestwiększość kwalifikowana, czyli poparcie co najmniej 15 krajów.

Czytaj też:

Renata Beger o porozumieniu rolników z rządem: Poszłabym śladem Leppera i to podarłaCzytaj też:

Rozsypali obornik przed domem Hołowni. „Moi rodzice są przerażeni całą sytuacją”