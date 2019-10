Promocja Ryanair tylko do 28 października. 200 tys. biletów w niższych cenach

Halloweenowa promocja Ryanair to kolejna okazja na tańszą podróż. Jeżeli planujemy wypad do któregoś z europejskich bądź polskich miast w terminie między 1.12.2019 a 31.03.2020 roku, możemy postarać się „upolować” bilet w promocyjnej cenie. Rabaty sięgają 20 proc i dotyczą lotów w lotnisk w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Bydgoszczy. Na liście brakuje popularnego portu w Warszawie Modlinie.

Dokąd można polecieć? Z Gdańska m.in. do Sztokholmu, Londynu, Hamburga czy na Maltę. Z Krakowa choćby do Marsylii, Pragi, Lwowa, Pizy, Palermo ale też Neapolu, Walencji, Madrytu czy Tal Avivu. Jeżeli nam się uda, za bilet w jedną stronę zapłacimy – w zależności od destynacji – od 39 bądź 56 złotych. Z Łodzi i Poznania Ryanair oferuje tańsze loty do londyńskiego portu lotniczego Stansted. Z Bydgoszczy za 39 złotych można lecieć do Dublina, Kijowa i do Wielkiej Brytanii - na lotniska Londyn Stansted i Londyn Luton.

Liczba biletów w niższych cenach jest ograniczona, ale nawet ostatniego dnia promocji można jeszcze trafić na bilety w najniższych oferowanych cenach.

