„Zabiję was wszystkich”. 26-latka, która chciała otworzyć drzwi samolotu, usłyszała wyrok

Niebezpieczny incydent z udziałem pochodzącej z High Wycombe 26-letniej Chloe Haines miał miejsce 22 czerwca w trakcie lotu ze Stansted do Dalaman w Turcji. Na pokładzie samolotu linii lotniczych Jet2 znajdowało się 206 osób. W pewnym momencie 26-latka zaczęła agresywnie się zachowywać. Kobieta podbiegła do drzwi samolotu i usiłowała je otworzyć, krzycząc: „Zabiję was wszystkich” , „chcę umrzeć” . Brytyjka podrapała interweniującego członka załogi. W końcu udało się ją okiełznać. W trakcie samolot zawrócił do portu lotniczego pod Londynem, a do jego eskorty poderwano dwa myśliwce RAF-u. – Naprawdę bałem się, że otworzy te drzwi – relacjonował jeden z pasażerów feralnego lotu.

Przed sąd za incydent w samolocie

26-latka za swoje zachowanie odpowiedziała przed sądem. Haines tłumaczyła, że „urwał jej się film i nie pamięta, co się stało” . Jak wyjaśniła – przed lotem zażyła leki i piła alkohol. Kobieta przyznała się do dwóch zarzutów – zagrożenia bezpieczeństwa samolotu pasażerskiego i napadu przez pobicie. W trakcie rozprawy okazało się, że start myśliwców w tamtej sytuacji „był pomyłką” . Linie lotnicze podliczyły, że incydent i zawrócenie samolotu kosztowały je około 86 tys. funtów. Biegli przekazali z kolei, że nie można otworzyć drzwi w trakcie lotu, ale wielu pasażerów o tym nie wie.

Adwokat kobiety Oliver Saxby przedstawiał ją jako „niespokojną młodą osobę z wieloma poważnymi problemami” . Sama Chloe Haines zapewniła przed sądem, że od 22 czerwca nie tknęła alkoholu. Po incydencie w samolocie kobieta skonsultowała się z lekarzem, który stwierdził u niej zaburzenia zdrowia psychicznego.

„Spełnienie największych koszmarów”

Wszystkie te okoliczności nie pomogły Haines uniknąć kary. Sędzia tłumaczył, że kobieta powinna odpowiedzieć za to, że wywołała traumę u innych pasażerów. – Osoby, które są uwięzione w zamkniętej przestrzeni samolotu, będą nieuchronnie zaniepokojeni, przerażeni i sparaliżowani działaniami tych, którzy w pijackim szale narażają ich życie – komentował sędzia Charles Gratwicke z sądu w Chelmsford. – Dla niektórych to spełnienie ich największych koszmarów – dodał.

26-letnia Brytyjka usłyszała wyrok dwóch lat więzienia. Kobieta ma dożywotni zakaz wstępu do samolotów.

