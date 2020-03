Loty wewnątrz kraju zawieszone. Jest decyzja premiera Morawieckiego

– Od dzisiaj wewnątrzkrajowe loty będą zawieszone - taką decyzję podjął premier Mateusz Morawiecki – powiedział na antenie Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk. Decyzja ma zostać potwierdzona na spotkaniu rzadowego zespoły zarządzania kryzysowego, który zbierze się o 11:30.

Pierwsze informacje o takiej decyzji pojawiły się podczas wyemitowanego wczoraj na YouTube wywiadu premiera Morawieckiego z Blowek'iem, jednym z najbardziej popularnych polskich youtuberów. Premier rozwiewał w nim dużo wątpliwości i wyjaśniał, że dużo informacji o koronawirusie i działaniach rządu, które krążą obecnie po sieci, to fake newsy. W jednej z odpowiedzi odniósł się także do lotów wewnątrz kraju. – Potwierdziliśmy, że ze względu na niewielkie zainteresowanie, nie warto, aby samoloty kursowały wewnątrz kraju – powiedział premier Morawiecki. – Nie wiem czy wiesz, ale samolot jest taką puszką wentylacyjną, która może spowodować, że gdy jedna osoba na pokładzie będzie chora, to bardzo łatwo byłoby rozprzestrzenić tę chorobę po wszystkich pasażerach. Dlatego ten ruch wewnątrzkrajowy będziemy chcieli wkrótce wyłączyć – dodał.

#LotDoDomu

Trwa akcja #LotDoDomu, której zadaniem jest sprowadzenie jak największej liczby Polaków, którzy przebywają za granicą, do Polski. Jak twierdzi Michał Dworczyk, są to obecne priorytety rządu, jeśli chodzi o ruch samolotowy. – Trwa monitoring implementacji decyzji z poprzednich dni - zamknięcie granic i "LOT do domu". To są poważne przedsięwzięcia, które rodzą sytuacje nieoczekiwane, na które elastycznie trzeba reagować – przekazał Dworczyk.

