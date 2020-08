Wracają loty do Polski ze Szwecji czy Portugalii. Jest nowe rozporządzenie

We wtorek 11 sierpnia ukazało się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia z 28 lipca, zakazem nie objęto m.in. Szwecji i Portugalii. Oznacza to, że na tych popularnych wśród Polaków kierunkach zostaną przywrócone połączenia lotnicze. Latać można także m.in. z Ukrainy czy Egiptu, co stanowi ważną wiadomość dla osób planujących zagraniczny urlop.

Obecnie zakaz lotów dotyczy:

Bośni i Hercegowiny; Chińskiej Republiki Ludowej; Czarnogóry; Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Federacji Rosyjskiej; Federacyjnej Republiki Brazylii; Księstwa Andory; Królestwa Arabii Saudyjskiej; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Eswatini; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gabońskiej; Republiki Gwatemali Republiki Hondurasu; Republiki Iraku; Republiki Kazachstanu; Republiki Kirgiskiej; Republiki Kolumbii; Republiki Kosowa; Republiki Kostaryki; Republiki Macedonii Północnej Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Peru; Republiki Południowej Afryki; Republiki Salwadoru; Republiki Serbii; Republiki Singapuru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów.

Rozporządzenie, a co za tym idzie – zakaz lotów – obowiązuje od 12 do 25 sierpnia.

Wyjątki od zakazu

Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe:

na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także:

UE wydała oświadczenie ws. wydarzeń na Białorusi. „Potępiamy przemoc i wzywamy do wypuszczenia zatrzymanych”