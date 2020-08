MSZ ostrzega przed podróżami na Maltę. Kraj na liście państw z zakazem lotów do Polski

Rada Ministrów przedstawiła projekt aktualizacji listy państw, z których nie będzie można lądować w Polsce. Rozporządzenie, o ile pozostanie w niezmienionej formie, zacznie obowiązywać od 26 sierpnia. Bardzo popularnych kierunkiem turystycznym dodanych do listy jest Malta. Między 7-20 sierpnia odnotowano tam 557 przypadków zachorowań na koronawirusa. Na pierwszy rzut oka to niewiele, mniej niż w Polsce, ale należy pamiętać o skali. Powierzchnia całkowita kraju to tylko 316 km kw, a całkowita ludność 515,5 tys. osób.

Wyspa na Morzu Śródziemnym jest popularną destynacją głównie ze względu na swój klimat. Nawet w najchłodniejsze miesiące roku, czyli styczniu i lutym, średnia temperatura nie spada tam poniżej 16 stopni. W miesiącach letnich przekracza ona 31,5 stopnia Celsjusza.

MSZ ostrzega

Oficjalne ostrzeżenie wydało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, w tym zwłaszcza turystyczne na całe terytorium Malty, w związku z dynamicznym przyrostem nowych zakażeń koronawirusem”. – napisano w komunikacie resortu.

Lista dotyczy następujących państw:

Aruby

Belize

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

Bośni i Hercegowiny

Czarnogóry

Federacyjnej Republiki Brazylii

Gibraltaru

Księstwa Andory

Księstwa Monako

Królestwa Arabii Saudyjskiej

Królestwa Bahrajnu

Królestwa Belgii

Królestwa Eswatini

Królestwa Hiszpanii

Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Państwa Izrael

Państwa Katar

Państwa Kuwejt

Państwa Libii

Polinezji Francuskiej

Republiki Albanii

Republiki Argentyńskiej

Republiki Armenii

Republiki Chile

Republiki Dominikańskiej

Republiki Ekwadoru

Republiki Filipin

Republiki Gambii

Republiki Gwatemali

Republiki Hondurasu

Republiki Indii

Republiki Iraku

Republiki Kazachstanu

Republiki Kirgiskiej

Republiki Kolumbii

Republiki Kosowa

Republiki Kostaryki

Republiki Libańskiej

Republiki Macedonii Północnej

Republiki Malediwów

Republiki Malty

Republiki Mołdawii

Republiki Namibii

Republiki Panamy

Republiki Paragwaju

Republiki Peru

Republiki Południowej Afryki

Republiki Salwadoru

Republiki San Marino

Republiki Surinamu

Republiki Zielonego Przylądka

Rumunii

Sint Maarten

Stanów Zjednoczonych Ameryki

Sułtanatu Omanu

Terytorium Guamu

Turks i Caicos

Wielkiego Księstwa Luksemburga

Wielonarodowego Państwa Boliwia

Wspólnoty Bahamów

Wspólnoty Portoryka

Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych

Wysp Owczych

Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać do dnia 8 września 2020 r.

