Zakaz lotów z Polski. Zaczyna obowiązywać nowa lista 43 państw

Od 26 sierpnia do 1 września obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na liście krajów, z których samoloty nie będą wpuszczane do Polski, znalazły się 43 państwa. W porównaniu do pierwotnego projektu nie ma na niej m.in. Hiszpanii i Malty.

W związku z pandemią koronawirusa, rząd po raz kolejny przedłuża zakaz lotów z niektórych krajów. Nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie zakazu międzylądowań samolotów z 63 państw, jak zakładał upubliczniony 21 sierpnia projekt. Ostatecznie w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów przedstawionym do podpisu premierowi znalazły się 43 kraje, a więc o jeden mniej niż ostatnio. W porównaniu do poprzedniej listy, która obowiązywała w dniach 12-25 sierpnia, usunięte zostało Księstwo Andory. Rząd dopatrzył się bowiem, że nie ma tam lotniska. Na razie nie zdecydowano się też na wprowadzenie zakazu połączeń lotniczych z Hiszpanią czy Maltą, które pojawiły się na wstępnej liście z 21 sierpnia.

Zakaz lotów dotyczy: Bośni i Hercegowiny; Chińskiej Republiki Ludowej; Czarnogóry; Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej; Federacji Rosyjskiej; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Arabii Saudyjskiej; Królestwa Bahrajnu; Królestwa Eswatini; Meksykańskich Stanów Zjednoczonych; Państwa Izrael; Państwa Katar; Państwa Kuwejt; Republiki Argentyńskiej; Republiki Armenii; Republiki Chile; Republiki Dominikańskiej; Republiki Ekwadoru; Republiki Gabońskiej; Republiki Gwatemali; Republiki Hondurasu; Republiki Iraku; Republiki Kazachstanu; Republiki Kirgiskiej; Republiki Kolumbii; Republiki Kosowa; Republiki Kostaryki; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Peru; Republiki Południowej Afryki; Republiki Salwadoru; Republiki Serbii; Republiki Singapuru; Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wielkiego Księstwa Luksemburga; Wielonarodowego Państwa Boliwia; Wspólnoty Bahamów Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. Będzie obowiązywało do 1 września 2020 r. Wyjątki od zakazu Zakaz nie będzie stosowany samolotów, wykonujących loty międzynarodowe: na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów;

o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego)

realizowanych na potrzeby sił zbrojnych oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj także:

Rząd podał listę państw z zakazem lądowań. Jest zaskoczenie