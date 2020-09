Nawet doświadczeni kierowcy tego nie wiedzą. Dlaczego 4 znaki drogowe mają inny kształt?

Mamy znaki okrągłe, trójkątne i kwadratowe, w różnych kolorach. Są takie same w Polsce, jak i w innych krajach. Do tych znaków dochodzą dziesiątki tablic informacyjnych, tabliczek dodatkowo o pewnych faktach informujących i rozmaitych strzałek. Naprawdę nie wszystkie znaki zna każdy kierowca, a jednak jeździ bezpiecznie, jeśli tylko chce.

Dlaczego zatem 4 znaki drogowe w Polsce i na świecie mają inny kształt? To znaki: stop, ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga z pierwszeństwem przejazdu i koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu.

Pierwszy z tych znaków – stop – ma formę ośmiokąta foremnego, z napisem. Drugi – ustąp pierwszeństwa przejazdu – to trójkąt, ale odwrócony do góry nogami. Trzeci i czwarty to co prawda kwadraty, ale przekręcone o 90 stopni.

Powód innego kształtu tych znaków jest prosty. Otóż wszystkie mają być widoczne i rozpoznawane także od tyłu. Odwrócony trójkąt informuje nas, jako kierowców, jeśli zdarzyło nam się zapomnieć, jaką drogą jedziemy, o tym czy mamy pierwszeństwo, czy nie. To samo znak „stop”. Widzimy ośmiokąt od tyłu i od razu wiemy, że kierowca z drogi podporządkowanej musi się zatrzymać. Zachowując zasadę ograniczonego zaufania możemy więc jechać dalej.

Jest jeszcze drugi powód. Czasami pada śnieg, klejący się do znaków. W mniejszych miejscowościach znaki bywają zabrudzone, bo zarządca drogi o nie nie zadbał. O ile zaśnieżenie znaku „zakaz zatrzymywania” raczej nie ma potencjału śmiertelnego niebezpieczeństwa, o tyle niewidoczny znak „stop” już życiu i zdrowiu zagraża. Dlatego sam kształt musi go wyróżniać. Podobnie jak pozostałych trzech znaków.

Korzystając z okazji przypomnijmy, że znaki w Polsce dzielimy na:

Ostrzegawcze : są trójkątne z wierzchołkiem trójkąta na górze (z wyżej wymienionym wyjątkiem). Kolorystyka to żółć i czerń w czerwonej obwódce.



: są trójkątne z wierzchołkiem trójkąta na górze (z wyżej wymienionym wyjątkiem). Kolorystyka to żółć i czerń w czerwonej obwódce. Zakazu : są okrągłe (ze wspomnianym wyjątkiem znaku „stop”), są białe, niebieskie lub czerwone w czerwonym obramowaniu.



: są okrągłe (ze wspomnianym wyjątkiem znaku „stop”), są białe, niebieskie lub czerwone w czerwonym obramowaniu. Nakazu : okrągłe, niebieskie, obramowanie z w kolorze białym.



: okrągłe, niebieskie, obramowanie z w kolorze białym. Informacyjne : kwadratowe lub prostokątne (ze wspomnianymi wyjątkami „droga z pierwszeństwem przejazdu” i „koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu”). Symbole są białe, czerwone lub czarne. Są też znaki informacyjne białe, z czerwonymi symbolami (np. „obszar zabudowany” czy „strefa ruchu”).



: kwadratowe lub prostokątne (ze wspomnianymi wyjątkami „droga z pierwszeństwem przejazdu” i „koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu”). Symbole są białe, czerwone lub czarne. Są też znaki informacyjne białe, z czerwonymi symbolami (np. „obszar zabudowany” czy „strefa ruchu”). Kierunki i miejscowości: Wskazują kierunki i nazwy miejscowości. Są w różnych kolorach.



Wskazują kierunki i nazwy miejscowości. Są w różnych kolorach. Uzupełniające : kwadratowe i prostokątne, niebieskie i żółte.



: kwadratowe i prostokątne, niebieskie i żółte. Dodatkowe : biało-czerwone, przed przejazdami kolejowymi.



: biało-czerwone, przed przejazdami kolejowymi. Tabliczki do znaków drogowych: w kolorze żółtym i białym, niebieskim, z czarnym lub białym napisem.



Czytaj także:

Kierowca wydmuchał... 6 promili. Wcześniej spowodował wypadek i zablokował wiadukt