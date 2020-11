Zakaz lotów. Tylko 10 państw na nowej liście. USA z wyjątkiem

W związku z pandemią koronawirusa, rząd po raz kolejny przedłuża zakaz lotów do i z Polski. W rozporządzeniu, które obowiązuje od 11 listopada, ujęto tylko 10 kierunków. Co ciekawe, po raz pierwszy pojawiło się "zielone światło" na loty do Stanów Zjednoczonych, ale tylko na wybrane lotniska.

Zakaz lotów – lista państw

Państwa z zakazem lotów od 11 listopada:

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Gruzja

Jordania

Argentyna

Armenia

Kostaryka

Liban

Macedonii Północna

Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork

Zakaz lotów – wyjątki

Podobnie jak w przypadku poprzednich rozporządzeń dotyczących zakazu lotów, tak i teraz zastosowano kilka wyjątków. Loty mogą odbywać się, na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na potrzebny Sił Zbrojnych RP, w przypadku lotów czarterowych, które wynajęto przed dniem wprowadzenia rozporządzenia, oraz z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada i będzie obowiązywało do 24 listopada.

