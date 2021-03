Ważne zmiany dla kierowców wjeżdżających do Wielkiej Brytanii

Już niedługo nie będzie wyjątków. Firmy zajmujące się przewozem towarów do Wielkiej Brytanii zostały poinformowane, że rząd planuje wprowadzenie dodatkowych regulacji. Chodzi o konieczność testowania kierowców ciężarówek wjeżdżających do kraju z kontynentalnej Europy. Wielka Brytania zakazała podróży do 17 maja. Wyjątkami są sytuacje związane z edukacją lub ciężkim stanem zdrowia.

Koniec z wyjątkami

Dotychczas kierowcy ciężarówek byli jedyną grupą, która nie musiała pokazywać negatywnych wyników testów na COVID-19. Wszyscy inni kierujący, którzy przybywali z krajów europejskich, musieli na granicy przedstawić takie dane. Departament Transportu Wielkiej Brytanii przyznał, że uważnie monitoruje wzrost notowanych przypadków w innych krajach Europy.

Jak wynika z danych brytyjskiego odpowiednika Głównego Urzędu Statystycznego, z powodu pandemii koronawirusa kraj wyjątkowo ucierpiał jeśli chodzi o transport towarów. Eksport do krajów Unii Europejskiej spadł w styczniu o 40,7 proc. a import o 28,8 proc.

