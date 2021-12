Cieśnina Bosfor zablokowana. Tym razem winny nie jest Ever Given

Tureckie służby ratownicza poinformowały o blokadzie w Cieśninie Bosfor, czyli połączenia między Morzem Czarnym a Morzem Egejskim. To ten kanał wodny dzieli także Stambuł na część europejską i azjatycką. Właśnie w okolicach tureckiego miasta doszło do awarii silnika tankowca chemicznego, który zablokował przeprawę.

Cieśnina Bosfor zablokowana

Tureckie media informują o zablokowaniu jednej z dwóch przepraw przez Cieśninę Bosfor. W okolicach wschodniego brzegu, na wysokości dzielnicy Beykoz, awarii uległ statek zarejestrowany jako tankowiec do transporty związków chemicznych. W dużym stopniu sparaliżowało to transport morski w regionie.

Na miejsce wypadku tureckie służby wysłały jednostki ratunkowe, których celem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, a także udrożnienie przeprawy. Jak informuje lokalna prasa, jest to miejsce, w którym wypadki na mniejszą skalę zdarzają się dość często. Kilkukrotnie doszło do zderzenia statków z innymi jednostkami, a także do uderzenia w brzeg cieśniny.

Nie powtórzyć losu Ever Given

Sytuacja od razu przywodzi na myśl wypadek kontenerowca Ever Given, który pod koniec marca całkowicie zablokował Kanał Sueski. Zator, który poprzednio spowodował kontenerowiec, miał wywołać blisko miliard dolarów strat. Tak chociaż szacował Egipt. Finalnie władze kraju, właściciel statku i jego ubezpieczyciel ustalili, że jednostka będzie mogła wrócić do kursowania po wpłaceniu 550 mln dolarów. Statek długości 420 metrów został wypuszczony z Egiptu dopiero 7 lipca.

Czytaj też:

Katastrofa frachtowców na Morzu Bałtyckim. W kadłubie znaleziono ciało marynarza