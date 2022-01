Ferie zimowe 2022 za bezcen. Do Londynu taniej niż do Zakopanego

Ferie zimowe „last minute” to może nie najlepsze rozwiązanie, ale dzięki rezerwacji na ostatnią chwilę można sporo zaoszczędzić. Jeżeli nie masz planów na weekend, a nie boisz się przygód, wybierz się na tzw. city break i spędź wolny czas w wyjątkowym miejscu.

Ferie zimowe w Wielkiej Brytanii lub we Włoszech? To wcale nie musi być duży wydatek

Jeżeli planujesz wyjazd na ostatnią chwilę, zwróć uwagę na loty w terminie 3-6 lutego. 4 dni to idealny czas, aby zwiedzić nowe miasto i odpocząć od codzienności. Jeśli chcesz przy tym zaoszczędzić, możesz wybrać się do Londynu. Za lot w dwie strony z Warszawy (Modlin) zapłacisz 78,05 zł. Tyle samo zapłacimy za loty do Wiednia.

Dla porównania bilet PKP z Warszawy do Zakopanego na czwartek 3 lutego kosztuje 80 zł w jedną stronę. Na dodatek podróż nie będzie trwała 2-3 godziny, tylko ponad 8 godzin.

Za mniej niż 150 zł można polecieć do Włoch. Za bilety w dwie strony z Warszawy do Mediolanu-Bergamo zapłacimy 102,30 zł. Wycieczka do Rzymu to koszt 106,30 zł, a do Neapolu dolecimy za 124,04 zł w dwie strony. Poniżej 150 zł będą kosztować również bilety do Shannon w Irlandii i Brukseli.

Tanie loty z Krakowa

Promocja linii lotniczych Ryanair dotyczy nie tylko lotów z Warszawy. Tanio można latać również z wielu innych lotnisk w Polsce. Uwagę warto zwrócić np. na oferty z wylotem z Krakowa.

W terminie 3-6 lutego za mniej niż 100 zł w dwie strony z Krakowa polecimy do: Londynu, Oslo, Rygi, Saloników i Pragi. Za 129,04 zł można kupić bilety do Mediolanu. W podobnych cenach dostępne są również bilety na loty w terminie 10-13 lutego i 17-20 lutego.

Rezerwując wyjazd, warto pamiętać, że w cenie biletu na pokład można zabrać tylko jeden niewielki bagaż. W liniach Ryanair można mieć ze sobą plecak, torbę podróżną lub damską torebkę, których maksymalne wymiary to 40x25x20 cm.

Czytaj też:

Lidl udostępnił najnowszą gazetkę promocyjną. Te oferty to prawdziwy hit